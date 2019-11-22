Впервые! Эдгар Каминский назвал причину развода со Славой

Пластический хирург уверен, что брак должен строиться на доверии

В начале лета публику шокировала новость о том, что Слава Каминская разводится с мужем. Ранее экс-супруги не называли причину расставания, однако в едином реестре судебных дел было сказано, что "свои исковые требования Эдгар мотивировал тем, что семейная жизнь с ответчицей не сложилась".

А недавно Эдгар Каминский дал интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", в ходе которого назвал истинную причину развода со Славой. По словам пластического хирурга, экс-супруга постоянно его ревновала.

Слава и Эдгар Каминские Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Это одна из основных причин, таких базовых. Никто тарелками в меня не бросал, но, смотрите, я так скажу вам, у меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным. То есть во время операций не должен думать о том, что сейчас будет дома, или перед операцией мне звонят и что-то пытаются сказать. Это хирургическая профессия, и это нужно ценить и понимать, а в определенный момент, в жизни было много моментов, когда я понимал, что это трудно, потому что сложности дома, а потом еще сложная операция. Невозможно отделить одно от другого. Если люди живут друг с другом, то должно быть доверие, это самое-самое главное, если его нет – не стоит жить вместе", – заявил Каминский.

К слову, после развода Слава Каминская не страдает от одиночества. Певица призналась, что уже состоит в отношениях, и показала кольцо на безымянном пальце.

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