Впервые о личном: Олег Скрипка признался, почему распался первый брак с француженкой

Рок-музыкант прожил с актрисой Мари Рибо 7 лет

Рок-музыкант Олег Скрипка, который недавно представил англоязычную версию песни "Два кольори", в программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина" рассказал о разводе с француженкой.

О первом браке Олег Скрипка старается не говорить в интервью. Но для рубрики "Кава з перцем" он согласился сделать исключение. С актрисой Мари Рибо артист познакомился в Париже, когда впервые оказался в этом городе вместе с группой "ВВ". Украинский рокер сразу обратил внимание на молодую француженку.

Рок-музыкант Олег Скрипка Фото: instagram.com/o.skrypka

"Она была единственной девушкой, которая могла говорить на английском языке. И мне было интересно ее обо всем расспросить. Мы говорили, говорили… А потом наше общение перешло в любовь. Для меня всегда была важна личность, а Мари действительно была очень интересным человеком", – вспомнил первую встречу Олег Скрипка в интервью телеканалу "Украина".

Ради любимой Олег Скрипка за три месяца выучил французский язык: "Мари очень сильно удивилась, когда узнала об этом. У нас началось реальное общение, когда ты уже разговариваешь с человеком на одном языке. На меня сразу посыпались предложения о работе в театре и в кино, появилось больше друзей".

В результате Олег Скрипка остался в Париже на семь лет. Мари стала его первой женой и концертным директором группы "ВВ".

"Мы были в браке 4 или 5 лет, – рассказал Олег Скрипка в программе "Зірковий шлях", которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая. – А потом расстались, потому что прошла любовь".

Олег Скрипка Фото: пресс-служба

Инициатором расставания стал музыкант. И сегодня он признается, что на его отношения с Мари очень сильно повлияла тоска по дому.

"Тебя накрывает эмигрантская ностальгия, поэтому ты начинаешь чувствовать и понимать, что такое корни, твой род, задумываешься о высоком смысле и о своей миссии. Я предлагал, но она не могла здесь адаптироваться, – сказал музыкант в интервью телеканалу "Украина" и объяснил: – Времена были немного другие. К тому же французы не такие пластичные, как мы".

Расставание оказалось очень болезненным, поэтому бывшие супруги не поддерживают отношений: "В последний раз мы виделись в 2014 году. Мари организовала в Париже концерт группы "ВВ"".

Музыкант до сих пор благодарен первой жене за то, что она для него сделала.

Напомним, что Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Евгением Паперным.

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