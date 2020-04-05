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Впервые в истории Голосу країни-10: Настя Каменских и Потап приняли неожиданное решение

Звездные тренера изменили правило проекта

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 23:16

В это воскресенье, 5 апреля, продолжились вокальные "нокауты" юбилейного сезона шоу "Голос країни". В 12 выпуске на главной сцене страны подопечные Насти Каменских и Потапа сражались за право выступать в прямых эфирах. Отметим, что из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли прямые эфиры.

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Команда звездных супругов уже сформировалась, но сегодняшний выпуск закончился неожиданно для всех участников. Последней на сцене выступила 24-летняя модель Катерина Степура. Девушка исполнила хит Royals, чем просто "взорвала" зрительский зал. Но места в команде ПТП и NK уже не оставалось и им нужно было пожертвовать Максимом Перепелицей.

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Звездные супруги так и не смогли выбрать между Катериной и Максимом. Тренера приняли решение изменить правила и создали дуэт. Отметим, что это первый случай в мировой истории шоу.

Напомним, что из-за карантина прямые эфиры популярного вокального шоу "Голос країни-10" переносятся и состоятся без зрителей. Такое решение приняли продюсеры шоу.

Также узнайте, кто из подопечных MONATIK прошел в прямые эфиры.

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шоу-бизнес Потап Настя Каменских Голос країни 10
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