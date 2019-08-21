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Впервые в королевской истории: Меган Маркл удивила британцев выбором няни

Герцогиня приняла на работу темнокожую помощницу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, на которую недавно Елизавета II наложила очередной запрет, удивила британцев – герцогиня впервые в истории королевской семьи приняла на работу для своего первенца Арчи темнокожую няню.

Элтон Джон вступился за Меган Маркл и принца Гарри. Все подробности узнайте в видео:

Отметим, что это уже третья попытка экс-актрисы найти себе помощницу, и на этот раз, как сообщает издание The Sun, королевская чета пока довольна. Женщина даже сопровождала Меган Маркл, принца Гарри и Арчи в недавней поездке в Ниццу.

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"Она хорошо вписалась в семью. Меган очень практичная мама, но новая няня – это находка. Она отлично ладит с маленьким Арчи и просто обожает его. Гарри и Меган очень довольны ею", – заявил инсайдер из окружения герцогов.

Ко всему, супруга принца Гарри заявила, что считает помощницу "посланным Богом подарком". Это первая в истории королевской семьи темнокожая няня, которая будет жить в коттедже Фрогмор. Также в обязанности женщины входит сопровождение герцогов Сассекских и маленького Арчи во время их официальной поездки в Южную Африку.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри разозлили британцев полетам на частном самолете в Ниццу.

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Источник: The Sun
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