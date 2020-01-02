Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Впервые в новом статусе: куда Дмитрий Комаров и его жена отправились встречать Новый год

Украинский ведущий поделился праздничными кадрами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Дмитрий Комаров с Александрой Кучеренко
Дмитрий Комаров с Александрой Кучеренко
Фото: instagram.com/komarovmir

Известный украинский телепутешественник Дмитрий Комаров, который ранее прервал экспедицию ради молодой супруги, отправился встречать Новый 2020 год в Сингапур.

Смотрите также видео об украинском путешественнике, который посетил 130 стран мира:

На своей странице в Instagram звезда поделился красочными снимками из экзотической страны, на которых позирует вместе со своей любимой женой – Александрой Кучеренко. Традицию встречать праздник с оливье супруги решили не нарушать и привезли с собой все необходимые ингредиенты.

"Новый год без оливье – не Новый год. Так решила Саша и привезла все ингредиенты для нашего главного праздничного блюда. Только яйца и куриная грудка были местными, сингапурскими, остальное – украинское. Поэтому провожали 2019-й на пляже в Азии", – написал Дмитрий Комаров.

INSTAGRAM

Стоит отметить, что для супругов это первый раз, когда они встречали вместе Новый год в новом статусе официальных супругов.

Читайте также:
Александра Кучеренко призналась, почему бросила все и отправилась в экспедицию к Дмитрию Комарову

"Впервые встречаю Новый год с мужем Дмитрием Комаровым, впервые в Сингапуре и впервые нарезаю оливье прямо на пляже... Встречайте его с любимыми, близкими и дорогими! Счастья, радости, успехов и невероятных эмоций в новом году! Пусть все мечты сбываются", – добавила Александра.

Ранее мы также писали, как Александра Кучеренко поздравила с днем рождения Дмитрия Комарова.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Александра Кучеренко призналась, почему бросила все и отправилась в экспедицию к Дмитрию Комарову Дмитрий Комаров показал брата и сестру: фото двойняшек Дмитрий Комаров показал забавное детское фото
шоу-бизнес Новый год Дмитрий Комаров Александра Кучеренко
Реклама

Новости партнеров

Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Топ-5 комнатных растений, которые очищают воздух
Топ-5 комнатных растений, которые очищают воздух
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 18:33Fun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году

Сегодня, 13:59Шоу-бизнес

Нарушила молчание: Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Сегодня, 09:08Техно

Windows 7 осталось "жить" две недели: что будет дальше

Вчера, 16:40Техно

Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

Вчера, 15:32Events

Поздравления с Новым годом 2020: стихи, смс и яркие открытки

Вчера, 12:54Events

Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления

Вчера, 12:34Events

Открытки и поздравления с Новым 2020 годом

Вчера, 10:00Events

Поздравления с Новым годом 2020: красивые стихи и короткие смс

Вчера, 06:00Food

Как сделать шипучку от похмелья: рецепт, проверенный временем

31 декабря 2019Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

31 декабря 2019Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

31 декабря 2019Events

Поздравления с Новым годом: короткие пожелания в прозе и стихах

31 декабря 2019Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в прозе, картинки и открытки

31 декабря 2019Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

31 декабря 2019Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

31 декабря 2019Events

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков для мужчин и женщин по годам

Новости партнеров

Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна