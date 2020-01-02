Впервые в новом статусе: куда Дмитрий Комаров и его жена отправились встречать Новый год

Украинский ведущий поделился праздничными кадрами

Дмитрий Комаров с Александрой Кучеренко Фото: instagram.com/komarovmir

Известный украинский телепутешественник Дмитрий Комаров, который ранее прервал экспедицию ради молодой супруги, отправился встречать Новый 2020 год в Сингапур.

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На своей странице в Instagram звезда поделился красочными снимками из экзотической страны, на которых позирует вместе со своей любимой женой – Александрой Кучеренко. Традицию встречать праздник с оливье супруги решили не нарушать и привезли с собой все необходимые ингредиенты.

"Новый год без оливье – не Новый год. Так решила Саша и привезла все ингредиенты для нашего главного праздничного блюда. Только яйца и куриная грудка были местными, сингапурскими, остальное – украинское. Поэтому провожали 2019-й на пляже в Азии", – написал Дмитрий Комаров.

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Стоит отметить, что для супругов это первый раз, когда они встречали вместе Новый год в новом статусе официальных супругов.

"Впервые встречаю Новый год с мужем Дмитрием Комаровым, впервые в Сингапуре и впервые нарезаю оливье прямо на пляже... Встречайте его с любимыми, близкими и дорогими! Счастья, радости, успехов и невероятных эмоций в новом году! Пусть все мечты сбываются", – добавила Александра.

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