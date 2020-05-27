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Впервые! Владимир Остапчук и его девушка Кристина Горняк распахнули двери новой квартиры

Сегодня, 12:35

Эксклюзивные кадры нового жилья возлюбленных

Украинский телеведущий Владимир Остапчук после громкого развода с супругой перестал скрывать свою новую девушку Кристину Горняк. Накануне влюбленные официально подтвердили роман, о котором молчали несколько месяцев, и дали эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle. Теперь же ведущий и шоумен пригласил журналистов программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" в свою квартиру и вместе с избранницей рассказал, как пережили бракоразводный процесс и волну осуждения в интернете.

Впервые шоумен распахнул двери своего нового жилья перед журналистами. Владимир признается, что только на днях успел распаковать вещи после переезда. До этого влюбленные не жили вместе, а теперь решили, что пора обустраивать свое гнездышко.

После развода с Еленой Войченко, шоумен оставил ей жилье, поэтому пока Остапчук арендует квартиры. Новое жилье в 120 квадратных метров в элитном районе Киева пара выбирала с обязательным пунктом – наличием детской комнаты. И хотя на данный момент Кристина еще не знакома с сыном Эваном и дочкой Эмилией, Остапчук планирует проводить время с детьми в новой квартире.

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Кристина и Владимир признаются, что очень счастливы, а главное – в их отношениях всегда присутствует юмор. По словам пары, это им помогает строить крепкие отношения.

"Я хочу просыпаться и засыпать с этим человеком", – с трепетом говорит шоумен.

Напомним, что Владимир Остапчук 6 марта 2020 года официально развелся со своей женой, с которой прожил 12 лет. У экс-пары есть двое детей.

После новости о разводе ведущего в Сети появились слухи, что Владимир завел новый роман с девушкой по имени Кристина. И хотя Остапчук долго молчал, догадки его поклонников и СМИ все же подтвердились.

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