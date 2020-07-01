Впервые за долгие годы: Наталья Могилевская кардинально сменила имидж

Певица теперь стала блондинкой

Украинская артистка Наталья Могилевская, над которой ранее пошутили собственные фанаты, кардинально сменила имидж. Теперь певица стала блондинкой! На такие изменения звезда решилась впервые за многие годы.

Изменения в образе Могилевской произошли не просто так, ведь известно: когда женщина меняет цвет волос, в ее жизни происходят кардинальные изменения.

Певица Наталья Могилевская стала блондинкой Фото: пресс-служба

"Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьезные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня "Белый самолет" и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивит", – комментирует Наталья Могилевская.

Чем на самоизоляции занималась Наталья Могилевская, смотрите в сюжете:

Какие именно изменения произошли в жизни украинской артистки, всем поклонникам можно пока только догадываться.

Ранее мы также писали, что во время карантина Наталья Могилевская осваивала новую профессию.

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