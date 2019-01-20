"Врачи рукой махнули": кумир 90-х рассказал о тяжелом заболевании

Певец рассказал, почему покинул сцену, как и на что сейчас живет

Андрей Губин Фото: YouTube

Российский певец Андрей Губин, который уже долгое время находится в тяжелой депрессии, недавно признался, что получил неутешительные прогнозы от врачей из-за тяжелого заболевания. Артист рассказал в эфире программы "Сегодня вечером" на одном из российских каналов, что сейчас старается не появляться на публике и не дает концертов. Причиной этому являются сильные спазмы мышц лица и глаз.

"На меня врачи рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается", – заявил Губин.

Сейчас певец поселился в городе Уфа, нигде не работает и живет на заработанные в прошлом накопления. По его словам, средств должно хватить еще на 10 лет.

"Было тяжко по деньгам, но я накопил много, потому что работал как слон. Кое-что сгорело, что-то осталось, ещё примерно лет на 10 есть. Авторские что-то приносят", – пояснил Андрей Губин.

Впрочем, по словам певца, приглашения на мероприятия он получает до сих пор и надеется, что все таки сможет победить болезнь и снова выйти на сцену, которую оставил еще в 2005 году.

Напомним, недавно Адрей Губин рассказал, что борется с заболеванием нервной системы, из-за чего и закончил музыкальную карьеру. Также из-за заболевания артист с трудом может смотреть на собственное отражение в зеркале.

Ранее стали известны результаты ДНК-теста на отцовство Андрея Губина.