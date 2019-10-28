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"Врачи вернули меня с того света": Максим Фадеев о пережитой клинической смерти

Российский артист родился с пороком сердца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Максим Фадеев
Максим Фадеев
Фото: Instagram.com

Продюсер известной российской группы SEREBRO Максим Фадеев откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Совсем недавно артист пережил очередной сердечный приступ и отметил, что проблемы со здоровьем у него начались еще с детства, ведь он родился с пороком сердца.

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Также знаменитый продюсер, которому удалось построить успешную карьеру в Москве, в 17 лет едва не умер. Тогда будущая звезда пережил клиническую смерть.

"Проблемы с сердцем у меня были всегда. У меня дефект межжелудочковой перегородки — врожденный порок сердца. А в 17 лет врачи буквально вернули меня с того света. Мне делали открытую полостную операцию на сердце. Тебя разрезают от подмышки до подмышки. У меня теперь отсутствует грудной позвонок. Сердце можно потрогать. Сердце так и осталось маленьким, детским. Врачи делали рентген и сильно удивлялись, как я вообще живу. Вместо восьми часов операция продлилась 16. Я тогда на три минуты пережил клиническую смерть. Врач спасла мне жизнь, сделав прямой массаж сердца", — признался Фадеев в российской программе "Судьба человека".

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Как признается продюсер, после операции он кардинально изменил свое отношение к жизни и сделал переоценку ценностей. Тогда ему пришлось отказывать себе в физических нагрузках, поэтому и стал больше заниматься музыкой. Но, спустя много лет, состояние не улучшилось и сейчас, со слов Максима, чувствует он себя неважно: "Сердце сегодня совсем не то. Вот прямо совсем".

Также недавно еще одна российская звезда Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в юном возрасте из-за наркотической зависимости.

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здоровье шоу-бизнес продюсер Максим Фадеев
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