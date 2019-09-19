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Врачи возобновили лечение Анастасии Заворотнюк – СМИ

Врачи оценивают состояние Анастасии Заворотнюк как стабильно тяжелое

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:58
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком. Ранее сообщалось, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в коме в одной из московских клиник. Более того, 16 сентября медики прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк. Актриса была в коме, поэтому провести операцию или любую другую терапию было невозможно. Однако теперь СМИ поделились более позитивной информацией.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в сюжете:

Так, вчера, 18 сентября, стало известно, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы и дышит самостоятельно. А сегодня выяснилось, что врачи возобновили лечение актрисы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации СМИ, первостепенны антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга. Артериальное давление также поддерживается с помощью специальных препаратов. Звезде проводят инфузионную терапию.

Анастасия Заворотнюк больна раком
Анастасия Заворотнюк больна раком
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Отметим, врачи по-прежнему оценивают состояние Анастасии Заворотнюк как стабильно тяжелое.

Тем временем на болезни Анастасии Заворотнюк начали наживаться мошенники. Злоумышленники предлагали представителям СМИ заплатить деньги за общение со звездой и ее родственниками.

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