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"Врагу не пожелаю": известный российский музыкант заразился коронавирусом

Сегодня, 18:23

Владимир Бегунов признался, что болезнь вызывала у него большой дискомфорт

Вот уже несколько месяцев в мире бушует коронавирус, которым заражаются тысячи людей. И знаменитости – не исключение. Так, голливудский актер Том Хэнск рассказал, как перенес COVID-19.

Теперь стало известно, что 61-летний гитарист и сооснователь группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусом. Об этом музыкант сообщил на Facebook-странице коллектива.

К счастью, артист начал вовремя принимать антибиотики, поэтому последствия болезни оказались не такими серьезными, какими могли быть. Однако в видеообращении Бегунов рассказал о своем состоянии и признался, что заразиться COVID-19 он не пожелает и злейшему врагу.

"К великому сожалению, я стал частью статистики. Поставлен диагноз – коронавирус и пневмония. Поражение легких не так велико, как могло быть – всего 10%, что очень и очень хороший результат. Не слушайте бессмертных идиотов, которые уверяют, что болезни нет и ее выдумали. Зараза существует, она крайне неприятна. Я еще не нажил таких врагов, которым я хотел бы пожелать те же ощущения. Болезнь протекает очень тяжело и резко.

Артист также рассказал, что после новости о его заражении, он резко прекратил общение со всеми участниками группы, была прекращена работа над альбомом, отменились планы по съемке клипа. Все члены коллектива также прошли тесты на коронавирус, результаты которых, к счастью, оказались отрицательными.

Напомним, от осложнений коронавируса умер звезда Бродвея Ник Кордеро.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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