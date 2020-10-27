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MARUV и другие звезды рассказали, как родители застали их за курением в детстве

Сегодня, 17:13

Также звездные родители поделились, как узнали, что их дети курят или пьют

Детство и подростковый возраст – это не только взросление и открытие новых граней мира, но и время когда хочется попробовать много вещей, иногда и вредных. И знаменитости в этом не исключение, как и их дети.

Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" собрала истории звезд, которые застали своих детей за вредными привычками. А также расспросила ваших кумиров о том, как в детстве родители наказывали их за курение или распитие алкоголя.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певицы Анна Седокова и Оля Полякова пожаловались друг другу на своих 15-летних дочерей. Седокова рассказала, что нашла бутылку за шторой, а Полякова призналась, что отобрала у дочки сигарету.

Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Маша Ефросинина поделилась, что забирала у своей дочки сигареты уже шесть раз. "Я забираю, она говорит: "Мам, че ты забираешь? У нас все курят". Я говорю: "Я просто хочу, чтобы ты была здорова. Поэтому отдай мне сигарету".

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Певица MARUV рассказала, что когда родители находили у нее сигареты, она просто врала: "Все в школе пробовали курить. Конечно, мы с подружками не были исключением".

И когда ее родители нашли у девушки сигареты, она сказала, что это не ее, а подружки Алины. "Сейчас мне ясно, что мама с папой понимали, что я откровенно им вру", – говорит MARUV.

MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Певец Владимир Дантес вспоминает, как в 18 лет вернулся домой навеселе посреди ночи. "Мама меня конечно же дождалась, и сказала, что завтра со мной поговорит отец. И я весь следующий день жил с тем, что мне сейчас будет такая задница, что он со мной сейчас так поговорит".

Отец Дантеса вел себя как будто ничего не произошло, а затем вечером обратился к сыну: "Помни, что мама уже не девочка, и чтоб она тебя больше никогда в таком состоянии не видела".

У Дантеса запечатлелся в памяти этот момент. "Я ни разу не напивался с того момента. Ни разу вообще. Это был такой крутой разговор, потому что он поговорил со мной как друг".

Владимир Дантес
Владимир Дантес
Фото: instagram.com/vladimirdantes

А вот 6-летнего Павла Зиброва отец практически поймал на горячем- когда тот вместе с другом украл у него сигареты. Ребята побежали в кусты и там поджигали сигареты, и сразу же бросали, затянувшись лишь раз.

"Отец увидел дым из-за кустов, подошел, размял пару папирос, открыл мне рот и сунул туда табак. Мы с парнями были в соплях, были очень плакали, просили и молились", – поделился воспоминаниями певец.

Павло Зибров
Павло Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Актриса "Реальной мистики" Елена Репина тоже скрывала от мамы что курит, но не потому что боялась, а потому что не хотела ее расстраивать. Елене было 16, когда мама узнала, что она курит.

"Она два дня на меня подулась, а потом идя на работу бросила железный рубль и сказала: "Уже если куришь, а не побирайся, покупай свои сигареты".

А после этого Репину застали в школе за распитием вина, о чем она откровенно рассказала маме. А все потому, что всех родителей вызвали на всеобщий сбор. Но ее мама ограничилась лишь подзатыльником.

Елена Репина
Елена Репина
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Танцовщик балета Александр Стоянов признался, что впервые попробовал курить в пять лет. Сигаретами его угостил друг старшего брата. Когда пришли домой – родители услышали запах и отчитали. На следующий день Александр с братом снова курили, но уже пытались это скрыть.

Александр Стоянов
Александр Стоянов
Фото: пресс-служба

"Мы сигареты палочками держали, закусили и обмазались травой – чтобы не было запаха. Но родители все равно унюхали, ведь они некурящие. Нас так наказали, что я долго не мог нормально сесть", – вспоминает Александр.

Кого еще из звезд в подростковом возрасте родители ловили "на горячем", смотрите в сюжете:

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