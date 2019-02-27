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Временное примирение? Стало известно о совместном выходе Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Последний раз Кейт и Меган появлялись вместе еще перед Новым годом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская и Сассекская не часто балуют публику, появляясь вместе на мероприятиях. Ходят слухи, что Меган и Кейт недолюбливают друг друга настолько, принц Гарри и Меган не пришли на день рождения Кейт Миддлтон. Однако, весной им придется вместе побывать на одном мероприятии сообщает Daily Mail.

В Кенсингтонском дворце сообщили, что мероприятие, в котором примут участие Меган Маркл и Кейт Миддлтон состоится 5 марта 2019 года. Они обе были приглашены с принцами на прием королевы Елизаветы II, который состоится в Букингемском дворце. Мероприятие будет приурочено к 50-й годовщине инвеституры принца Чарльза. Также на мероприятии будут присутствовать и принцы Гарри и Уильям.

Отметим, что последний официальный выход герцогинь Кембриджской и Сассекской прошел еще в 2018 году. Они вместе посещали рождественскую службу в Сандрингеме.

Напомним, в сети появилось видео, на котором рассекретили пол будущего ребенка Меган Маркл.

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Источник: Сегодня
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