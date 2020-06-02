"Время и Стекло" назвали дату своего последнего концерта
Прощальный всеукраинский тур группы начнется в сентябре
"Время и Стекло", которые в марте этого года объявили о распаде, назвали даты своего прощального всеукраинского тура "Финальные титры". Концерты коллектива стартуют в сентябре, а последнее шоу состоится в декабре 2020 года.
В марте 2020 года группа "Время и Стекло" назвала даты прощальных концертов в Киеве и других городах Украины, но карантин нарушил планы музыкантов. Из-за пандемии коронавируса тур пришлось перенести.
Подробнее о распаде группы Нади Дорофеевой и Позитива смотрите в сюжете:
На своем официальном YouTube-канале Надя Дорофеева и Позитив опубликовали короткое интервью, в котором ответили, почему решили прекратить совместную деятельность. Участники группы "Время и Стекло" не поссорились, а наоборот, продолжают дружить. Просто к ним пришло осознание, что весь свой творческий потенциал в рамках коллектива они уже реализовали.
Так, начало всеукраинского тура "Финальные титры" состоится 24 сентября и завершится в декабре. Киевский концерт "Время и Стекло" запланирован на 30 октября во Дворце "Украина".
Расписание прощального тура группы "Время и Стекло":
- 2.09 – Одесса
- 24.09 – Житомир
- 26.09 – Чернигов
- 22.10 – Винница
- 30.10 – Киев
- 1.11 – Кропивницкий
- 2.11 – Кременчуг
- 18.11 – Николаев
- 19.11 – Херсон
- 20.11 – Запорожье
- 24.11 – Днепр
- 15.11 – Полтава
- 30.11 – Бровары
- 1.12 – Черкассы
- 2.12 – Харьков
Отмечается, что все ранее приобретенные билеты действуют на новые даты шоу.
Мы также писали, что Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства.
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