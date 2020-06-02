"Время и Стекло" назвали дату своего последнего концерта

Прощальный всеукраинский тур группы начнется в сентябре

"Время и Стекло", которые в марте этого года объявили о распаде, назвали даты своего прощального всеукраинского тура "Финальные титры". Концерты коллектива стартуют в сентябре, а последнее шоу состоится в декабре 2020 года.

В марте 2020 года группа "Время и Стекло" назвала даты прощальных концертов в Киеве и других городах Украины, но карантин нарушил планы музыкантов. Из-за пандемии коронавируса тур пришлось перенести.

Подробнее о распаде группы Нади Дорофеевой и Позитива смотрите в сюжете:

На своем официальном YouTube-канале Надя Дорофеева и Позитив опубликовали короткое интервью, в котором ответили, почему решили прекратить совместную деятельность. Участники группы "Время и Стекло" не поссорились, а наоборот, продолжают дружить. Просто к ним пришло осознание, что весь свой творческий потенциал в рамках коллектива они уже реализовали.

Так, начало всеукраинского тура "Финальные титры" состоится 24 сентября и завершится в декабре. Киевский концерт "Время и Стекло" запланирован на 30 октября во Дворце "Украина".

Расписание прощального тура группы "Время и Стекло":

2.09 – Одесса

24.09 – Житомир

26.09 – Чернигов

22.10 – Винница

30.10 – Киев

1.11 – Кропивницкий

2.11 – Кременчуг

18.11 – Николаев

19.11 – Херсон

20.11 – Запорожье

24.11 – Днепр

15.11 – Полтава

30.11 – Бровары

1.12 – Черкассы

2.12 – Харьков

INSTAGRAM

Отмечается, что все ранее приобретенные билеты действуют на новые даты шоу.

Мы также писали, что Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться