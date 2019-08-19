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"Время и Стекло" рассказали, как готовятся к своему концерту во Дворце спорта

Надя Дорофеева и Позитив раскрыли секреты подготовки к предстоящему шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
"Время и Стекло"
"Время и Стекло"
Фото: пресс-служба

Популярная украинская группа "Время и Стекло" выступит в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа в 20:00. А уже осенью артисты дадут большой концерт в столичном Дворце спорта. На съемочной площадке телеканала "Украина" участники коллектива признались, как готовятся к собственному шоу.

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По словам Позитива, их с Надей график сейчас очень насыщенный из-за подготовки к шоу: "У нас каждый день какие-то репетиции, танцы, постановки, костюмы, встречи. Все готовится, и даже иногда нам кажется, что не успеем все сделать. Время вроде бы еще есть, но у нас будет более 30 номеров. И мы сможем это сделать", – отметил Позитив на съемочной площадке концерта "З Днем народження, Україно!".

Надя Дорофеева рассказала, что над шоу трудятся именитые режиссеры.

"5 октября, VISLOVO, наше невероятное шоу. Над ним работают самые крутые режиссеры, которые недавно делали постановку для Pink на Brit Awards, поэтому все должны прийти, обещаю – будет очень круто", – поделилась Надя Дорофеева в интервью телеканалу "Украина".

Надя Дорофеева и Позитив
Надя Дорофеева и Позитив
Фото: пресс-служба

Но пока "Время и Стекло" готовит свое масштабное шоу, зрители смогут увидеть их зажигательное выступление в праздничном концерте телеканала "Украина".

Напомним, в шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитела", "НеАнгелы", "Беz ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером праздничного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Ранее мы также писали, что "Время и Стекло" рассказали, чем удивят в шоу "З Днем народження, Україно!".

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