Все, что нужно знать: главные события и триумфаторы музыкальной премии Грэмми 2020

Вспоминаем самые яркие моменты церемонии

Подробности Грэмми 2020 Фото: Getty Images

26 января в США состоялась церемония награждения главной музыкальной премии Грэмми 2020. Шоу завершилось сегодня в 7:00 по киевскому времени, и если вы пропустили это событие, далее в материале узнайте о самых ярких и важных моментах минувшего вечера.

Как прошла церемония награждения Грэмми 2020

62-церемония вручения наград Грэмми проходила в Лос-Анджелесе. Мероприятие было разделено на два акта из-за большого количества номинаций, а именно — 84.

Перед этим прибывшие в Staples Center звезды прошлись по красной дорожке. Свои наряды они демонстрировали перед камерами папарацци. Многие, особенно мужчины, сумели в этом году выделиться.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Первая часть — Grammy Awards Premiere Ceremony началась с чествования памяти баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в воскресенье в авиакатастрофе под Лос-Анджелесом. На сцену вышла певица и ведущая церемонии Алиша Киз и посвятила свое выступление баскетболисту.

"Мы не могли подумать, что начнем шоу именно так... Музыка лечит, поэтому начнем лечение", – сказала она.

Рекордсменами по количеству номинаций Грэмми 2020 были певицы Lizzo, Билли Айлиш, Ариана Гранде и рэпер Lil Nas X. К концу вечера Билли Айлиш получила пять статуэток, четыре из которых в основных номинациях, а ее брат и продюсер Финнеас получил еще один граммофон.

Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл Фото: Getty Images

Отметим, что в 2019 году вышел полноценный дебютный альбом Билли When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, который возглавил американский Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart. Буквально вирусным стал сингл 18-летней звезды Bad Guy, который набрал более 11 миллионов просмотров на YouTube.

В рамках Premiere Ceremony заветной статуэткой отметили украинку Надежду Шпаченко. Пианистка одержала победу в категории "Лучший сборник классической музыки" за сборник The Poetry Of Places.

Ирландская композиторка Хильдур Гуднадоттир получила статуэтку за лучший саундтрек к сериалу "Чернобыль", а вот Мишель Обама взяла Грэмми 2020 за свои мемуары.

Хэдлайнерами вечера были Aerosmith. На сцене также выступили Ариана Гранде, Jonas Brothers, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус, BTS, Гвен Стефани и многие другие.

Гвен Стефани и Блэйк Шелтон Фото: Getty Images Джон Ледженд и Dj Khaled Фото: Getty Images Aerosmith Фото: Getty Images Ариана Гранде Фото: Getty Images BTS, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус Фото: Getty Images 1/5

Полный список лауреатов музыкальной премии Грэмми 2020 мы публиковали здесь.

