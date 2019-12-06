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"Все, что происходит со мной тут – абсолютный шок": Маргарита Паша о сложностях пребывания в Лондоне

"Мисс Украина 2019" пообщалась с Сегодня.Lifestyle

Маргарита Паша Фото: instagram.com/margoritapasha

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша улетела в Лондон, дабы представить страну на международной арене. 14 декабря в столице Великобритании пройдет конкурс "Мисс мира 2019". К слову, недавно Маргарита Паша показала роскошное платье, в котором представит Украину на "Мисс Мира".

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Представительница от Украины отправилась на конкурс еще 20 ноября, чтобы взять участие в ряде мероприятий и светских выходов, которые запланированы перед проведением финала. О сложностях в период подготовки, закулисье и отношениях с другими участницами Маргарита Паша эксклюзивно рассказала Сегодня.Lifestyle.

Маргарита, кого вы считаете главной конкуренткой среду участниц конкурса красоты "Мисс Мира 2019"?



Для меня всегда главным принципом в жизни было конкурировать только с самой собой, с той Марго, которая была год назад или даже пару месяцев тому. И это не из-за того, что я высокомерная, как думают многие, или недооцениваю других участниц! Нет! Тут все девочки очень сильны и все в равной степени достойны победы. Просто я хочу становиться лучшей версией самой себя, а не соревноваться в собственном превосходстве над другими", – заявила "Мисс Украина 2019".



С какими неожиданными моментами столкнулась по приезду в Лондон?



Со всеми! Абсолютно все, что происходит со мной сейчас, тут – абсолютный шок. Я обычно очень ответственный человек и жуткий перфекционист, поэтому все что касается подготовки (особенно к такому самому важному событию в моей жизни, как конкурс "Мисс мира") я выкладываюсь минимум на 100%. Но это мировой конкурс! И быть готовым ко всем испытаниям, которые нам тут организованы просто невозможно.

Скажу вам по секрету, участие в этом конкурсе можно смело сравнить со службой в армии. Конечно, я не служила, но это что-то в этом роде! Мы просыпаемся раньше восхода солнца, сразу тренировки потом изнурительные репетиции, потом сразу же конкурсные задания, презентации проектов и прочее. При этом всем не стоит забывать, что это все же конкурс красоты и ты просто обязана выглядеть безукоризненно с самого утра и до вечера. Иногда приходится выбирать поспать на 30 минут дольше или все же позавтракать.

"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша Фото: instagram.com/margoritapasha

Очень сложно и морально! Ведь тут каждая настроена на победу решительно и каждая уже проделала огромный путь к этой победе у себя в стране. Короче... не будем об этом... Главной неожиданностью для меня тут стала погода в Лондоне. Да!!! Так и было на самом деле. Тут оказалось сильно холоднее, чем я могла себе это представить!



Все говорят, что девушки-участницы очень доброжелательны и поддерживают друг друга. Расскажите, как на самом деле все происходит – по ту сторону экрана? И даже россиянка – Алина Санько – настроена без вражды?



Боже мой! Почему вы опять про политику?! Тут вообще все не так, как в вашем журналистском мире. В данной ситуации не имеет значение – россиянка ты или американка. Мы все люди! Более того, мы – представительницы прекрасной половины человечества и должны дарить этой земле мир, добро и красоту. Тем более, что в данном конкурсе самым главным является этап презентации благотворительных проектов, а не платья или что-то еще.

Для судей имеет значение только то, с какой миссией ты пришла на этот конкурс и насколько этот мир станет добрее и счастливее благодаря твоей победе. Конечно, все девочки тут очень дружны, никаких конфликтов и быть не может, так как об этом сразу же узнают организаторы и это уж никак не поспособствует хорошему результату на конкурсе.

"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша в платье для финала "Мисс Мира" Фото: instagram.com/missukraine_official

Да и у нас не так много времени тут на общение между собой, ведь девочки каждую свободную минут стараются провести с пользой для себя и своей страны – репетируют, повторяют спичи, качают пресс... Не общаются так много с журналистами, как я сейчас (смеется).

Продолжите фразу: "Если одержу победу в конкурсе, первое, что я сделаю – это..."

Съем шоколадный фондан и высплюсь! Сон для меня сейчас самая большая роскошь! Очень устаем тут и морально, и физически. Но я понимаю, что не могу подвести свою команду и свою страну! Так много людей трудились над тем, чтобы я достойно представила Украину и я, конечно, не удержусь от слов благодарности. Кроме того, после победы тут я бы сразу позвонила своей преподавательнице по художественной гимнастике. Ведь мой боевой характер и спартанская выносливость – плод ее воспитания! Знаю, что именно эти качества мне помогут победить.

Отметим, что на официальном сайте международного конкурса проходит голосование среди всех участниц. Вы также можете отдать свой голос за Маргариту Пашу, чтобы поддержать представительницу нашей страны на "Мисс Мира 2019". Для этого необходимо сделать следующее:

1. Зайти на сайт missworld.com;

2. Войти в раздел Vote;

3. Зарегистрироваться или войти через значок Facebook;

4. Найти в общем списке Marharyta Pasha;

5. Нажать кнопку Vote под фото.

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К слову, не так давно "Мисс Украина" Маргарита Паша неожиданно ответила на вопрос, чей Крым.

Напомним также, Маргарита Паша дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказала об интригах закулисья и личной жизни.

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