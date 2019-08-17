Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Всё ещё можно спасти: почему родственники Сайрус и Хемсворта не верят в их развод

В начале августа стало известно, что звездная пара решила разойтись незадолго после свадьбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:51
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Фото: instagram.com/mileycyrus

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт шокировали сеть новостью о своем разводе. Несмотря на то, что певица успела посвятить своим непостоянным отношениям с актером новую песню, источники утверждают, что пара все же останется вместе.

Смотрите видео о том, как украинцы отмечают день разводов:

За долгие годы отношений Майли и Лиам успели несколько раз разойтись, помириться, снова отвергнуть друг друга, но в итоге сойтись. Родственники звезд убеждены, что на этот раз пара торопит события, передает E! News

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Фото: Getty Images

"Семьи Майли и Лиама убеждают их подождать некоторое время и пожить отдельно, прежде чем принять окончательное решение о разводе. Оба сейчас очень расстроены тем, что происходит и страдают от этого", – говорит инсайдер.

Отмечается, что сейчас супруги "стараются не общаться и действительно дают друг другу покой". Лиам "ушел в себя" в Австралии со своей семьей, а Майли проводит отпуск со своей новой подружкой Кейтлин Картер.

Напомним, что недавно появились неожиданные подробности разрыва Сайрус и Хемсворта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Неожиданно! Майли Сайрус отказывается от развода с Лиамом Хемсвортом - СМИ Экс-супруг Майли Сайрус впервые прокомментировал разрыв с певицей Страсти Голливуда: кто из звезд расстался этим летом
развод Майли Сайрус Лиам Хемсворт
Реклама

Новости партнеров

Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Как есть жареную картошку и не толстеть
Как есть жареную картошку и не толстеть
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Что есть вечером, чтобы не поправиться
Что есть вечером, чтобы не поправиться

Популярные статьи

Вчера, 16:31Шоу-бизнес

Сын Меган Маркл и принца Гарри: на кого похож Арчи

Вчера, 16:27Fun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 12:40Шоу-бизнес

Умерла принцесса Кристина: реакция королевской семьи

Вчера, 12:23Fun

Реакция собаки на новорожденную девочку умилила сеть: видео

Вчера, 09:46Travel

Застелить белье и разбудить: какие права есть у пассажиров поезда

Вчера, 09:14Техно

В Арктике зафиксировали 34-градусную жару: климатологи ошеломлены

Вчера, 08:55Fun

Ребенок нашел останки гигантского доисторического существа: фото

Вчера, 08:26Fun

Невесту затравили в сети из-за неудачного маникюра на свадьбе: фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 16 августа: все знаки зодиака

15 августаТехно

Бьет рекорды: Meizu готовит новый "смартфон-убийцу" Xiaomi

15 августаШоу-бизнес

Жена MONATIK показала фигуру в купальнике

15 августаTravel

Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"

15 августаFun

15 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

15 августаШоу-бизнес

Тина Кароль посвятила покойному мужу трогательные кадры

15 августаПсихология

Гороскоп на 15 августа: все знаки зодиака

14 августаПсихология

Полнолуние 15 августа 2019: что нельзя делать

Новости партнеров

Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Чарівна чемпіонка світу, яка станцювала тверк на турнірі
Чарівна чемпіонка світу, яка станцювала тверк на турнірі
Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы
Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы
Что и когда именно есть перед тренировкой
Что и когда именно есть перед тренировкой
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Мечты сбываются: 8 простых девушек, которые стали принцессами
Мечты сбываются: 8 простых девушек, которые стали принцессами
Бег для быстрого похудения и диета
Бег для быстрого похудения и диета
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле