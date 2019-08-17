Всё ещё можно спасти: почему родственники Сайрус и Хемсворта не верят в их развод

В начале августа стало известно, что звездная пара решила разойтись незадолго после свадьбы

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Фото: instagram.com/mileycyrus

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт шокировали сеть новостью о своем разводе. Несмотря на то, что певица успела посвятить своим непостоянным отношениям с актером новую песню, источники утверждают, что пара все же останется вместе.

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За долгие годы отношений Майли и Лиам успели несколько раз разойтись, помириться, снова отвергнуть друг друга, но в итоге сойтись. Родственники звезд убеждены, что на этот раз пара торопит события, передает E! News.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Фото: Getty Images

"Семьи Майли и Лиама убеждают их подождать некоторое время и пожить отдельно, прежде чем принять окончательное решение о разводе. Оба сейчас очень расстроены тем, что происходит и страдают от этого", – говорит инсайдер.

Отмечается, что сейчас супруги "стараются не общаться и действительно дают друг другу покой". Лиам "ушел в себя" в Австралии со своей семьей, а Майли проводит отпуск со своей новой подружкой Кейтлин Картер.

Напомним, что недавно появились неожиданные подробности разрыва Сайрус и Хемсворта.

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