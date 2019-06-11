"Все к лучшему": Эдгар Каминский проводит время с ребенком без жены

Супруг Славы из НЕАНГЕЛОВ подал на развод

Эдгар Каминский и Слава из "НЕАНГЕЛОВ" Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Недавно стало известно, что Слава из "НЕАНГЕЛОВ" разводится с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Заседание суда состоится завтра, 12 июня. Информация об этом появилась на официальном сайте Подольского районного суда города Киева. Пока ни Слава, ни Эдгар новость о разводе не комментировали.

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Однако сегодня, 11 июня, на странице Эдгара Каминского в Instagram появились кадры с сыном Леоном. Пластический хирург весело провел время с ребенком. Отметим, что дочери Лауры на снимках не оказалось, как, впрочем, и его пока что законной супруги Славы. Но основное внимание подписчиков привлекли не столько фото, сколько подпись к ним, где Эдгар написал, что "все к лучшему".

"Самые добрые и искренние эмоции – детские! Желаем всем хорошего настроения. Помните – все к лучшему!", – написал Каминский.

Эдгар Каминский с сыном Леоном Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Муж Славы Каминской проводит время с их сыном Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Ранее мы также поделились историей любви Славы из "НЕАНГЕЛОВ" и Эдгара Каминского. Именно певица стала инициатором отношений.

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