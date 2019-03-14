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Все обсуждают: Галкин хотел убить Киркорова, американец постится пивом и новый флешмоб в сети

Самые популярные новости, прочитав которые, вы точно удивитесь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03

Думаете, что видели в жизни все? Ознакомьтесь с самыми обсуждаемыми за последнее время новостями, которые вас поразят. Скандал из-за киллера – в российском шоу-бизнесе, пиво вместо пищи в пост – у американского пивовара, и треугольный танец, ставший новым мировым увлечением. О том, что удивило мир сегодня – Юлия Беглецова.

Максим Галкин "заказал" убийство Филиппа Киркорова 

Сенсацию российской "желтой прессе" подбросил 20-летний дагестанец. Хидирнеби Казуева обвиняют в подготовке теракта на концерте певца в Махачкале. Он заверяет следствие: за убийство Киркорова должен был получить 2 миллиона рублей. В пересчете – 800 000 гривен. Якобы Максим Галкин приревновал Аллу Пугачеву к бывшему мужу и решил с ним расправиться. Теперь верхушку российского шоу-биза вызывают в суд.

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"Мы заявили ходатайство, чтобы допросить Филиппа Киркорова. Мы также просили допросить Максима Галкина и Аллу Борисовну", – сообщил адвокат обвиняемого Исрафил Гададов. 

Следствие такую версию пока не рассматривает, а звездные фигуранты – отшучиваются. Мол, киллер свои услуги оценил-то скромно. Максим Галкин, не воспринимает ситуацию всерьез: "Не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дешево".

Американец на посту пьет пиво на завтрак, обед и ужин

Поститься... пивом! Примером немецких монахов вдохновился житель США. Дел Холл работает на пивоварне. Ее продукцию и употреблял мужчина полтора месяца. На завтрак, обед и ужин. Дополнительно – только вода.

"Это жыдкий хлеб, так его называли монахи. Буду пить 46 дней", – заявил Дел Холл.

На пиве Дел планирует продержаться до 21 апреля. Все это время он будет посещать врача и рассказывать о самочувствии в соцсетях.

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Соревнования для любителей сока сахарного тростника устроили в Египте

Выпить за один присест – 12 литров! В Египте этот безалкогольный напиток очень популярен. Владелец небольшого кафе в городе Танта предложил посетителям наполненные шестилитровые бокалы. Кто осилил два подряд – заработал, в пересчете, 160 гривен.

"Я поставил себе такую ​​цель и победил. Думаю, это под силу каждому", – комментирует Бара Эль Хади, победитель соревнования.

Новый танец всколыхнул соцсети

Три человека становятся друг напротив друга, кладут руки на плечи соседей и по очереди прыгают внутрь импровизированного "треугольника". Незатейливые движения участники флешмоба демонстрируют дома, в спортзале и офисе. Скачут даже медики в больницах. Причем наибольшее количество просмотров в интернете набирают танцоры-неудачники, которым новая забава дается непросто.

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