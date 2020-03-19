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Все обсуждают: Мадонна предсказала отмену Евровидения-2020

Поклонники вспомнили выступление певицы на конкурсе в прошлом году

Валерия Ильченко
Сегодня, 14:26

Как известно, международный конкурс "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса. Организаторы мероприятия решили прислушаться к рекомендациям ВООЗ и признали проведение конкурса в мае невозможным. Многие предполагали, что "Евровидение-2020" проведут онлайн, однако было принято решение перенести конкурс на следующий год. Уже известно, состоится ли в Украине Нацотбор на "Евровидение-2021".

На волне бурных обсуждений отмены международного конкурса поклонники вспомнили выступление голливудской поп-певицы Мадонны на "Евровидении-2019" и назвали его пророческим.

Выступление Мадонны
Выступление Мадонны
Фото: Getty Images

Так, перед исполнением песни Future ("Будущее") певица в короне, которая будто уничтожает людей в противогазах с цветами на голове. К слову, пандемия была объявлена весной, поэтому цветы тоже расцениваются поклонниками как знак.

Примечательно и то, что припев песни Future переводится как "Не все идут в будущее, мало кто учится на ошибках прошлого".

Смотрите выступление Мадонны на "Евровидении-2020":

Напомним, недавно Мадонна травмировалась во время собственного шоу в Париже и расплакалась от боли.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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