Все обсуждают: Мадонна предсказала отмену Евровидения-2020
Поклонники вспомнили выступление певицы на конкурсе в прошлом году
Как известно, международный конкурс "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса. Организаторы мероприятия решили прислушаться к рекомендациям ВООЗ и признали проведение конкурса в мае невозможным. Многие предполагали, что "Евровидение-2020" проведут онлайн, однако было принято решение перенести конкурс на следующий год. Уже известно, состоится ли в Украине Нацотбор на "Евровидение-2021".
На волне бурных обсуждений отмены международного конкурса поклонники вспомнили выступление голливудской поп-певицы Мадонны на "Евровидении-2019" и назвали его пророческим.
Так, перед исполнением песни Future ("Будущее") певица в короне, которая будто уничтожает людей в противогазах с цветами на голове. К слову, пандемия была объявлена весной, поэтому цветы тоже расцениваются поклонниками как знак.
Примечательно и то, что припев песни Future переводится как "Не все идут в будущее, мало кто учится на ошибках прошлого".
Смотрите выступление Мадонны на "Евровидении-2020":
Напомним, недавно Мадонна травмировалась во время собственного шоу в Париже и расплакалась от боли.
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