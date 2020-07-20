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Все обсуждают: в Сети появилось новое совместное фото Меган Фокс и ее нового бойфренда

Сегодня, 17:06

Актрисе приписывают роман с рэпером MGK

После официального разрыва с Брайаном Остином Грином, Меган Фокс больше не скрывает свои отношения с рэпером MGK (Колсоном Бейкером). В Сети появилось совместное фото пары, которое, как считают поклонники актрисы, подтверждает ее роман с исполнителем.

В мае звезду "Трансформеров" заметили в компании рэпера Machine Gun Kellу в Лос-Анджелесе. В социальных сетях тут же поползли слухи, что звезды встречаются. Этому поспособствовал и тот факт, что ранее стало известно, о том, что Меган Фокс расстается со своим мужем Брайаном Остином Грином, с которым они прожили вместе около 10 лет.

Так, накануне кинопродюсер Рэндалл Эммет обнародовал в Instagram кадр, сделанный на съемочной площадке ленты "Полночь на злаковом поле" (Midnight in the Switchgrass). Одну из главных ролей в картине как раз и играет Меган Фокс. На фото рядом с ней стоит Колсон Бейкер, нежно обнимая звезду.

INSTAGRAM

Напомним, Меган и Брайан поженились в 2010 году. Супруги воспитывают троих сыновей – 7-летнего Ноа Шэннона, 6-летнего Боди Рэнсома и 3-летнего Джорни Ривера. Фокс уже подавала заявление о разводе несколько лет назад, но тогда брак удалось спасти.

Смотрите сюжет о романах звезд, начавшихся на съемочной площадке:

Тем временем после разрыва с Меган Фокс актер Брайан Остин Грин завел новый роман.

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