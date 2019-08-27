"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

Примадонна давно симпатизирует певице из Украины Светлане Лободе

Алла Пугачева Фото: instagram.com/alla_orfey

Украинская певица LOBODA, которая продолжительное время живет и выступает в России, приняла участие в Новой волне 2019. Так, артистка выступила в Сочи в первый день конкурса, исполнив песню Аллы Пугачевой – "Живи спокойно, страна".

Не пропустите видео: дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина показала мастер-класс по йоге

Накануне выступления Светлане Лободе дала свое благословение сама Примадонна, которая давно симпатизирует исполнительнице. Алла Пугачева слегка переделала слова собственной песни, намекнув, что Светлана Лобода – самая яркая певица в России.

"Живи спокойно, страна, вот у тебя еще одна. Все остальные – в тени. Ну, извини!", – говорит Примадонна. В то время как оригинальный текст выглядит так: "Я у тебя всего одна, все остальное – в тени".

Видео LOBODA опубликовала на своей странице в Instagram, выразив благодарность Алле Пугачевой и Игорю Крутому, автору песни.

"СПАСИБО Игорю Яковлевичу за песню, Великой любимой Алле Борисовне за благословение, Моим зрителям за то, что я есть", – написала LOBODA.

INSTAGRAM

Ранее мы также писали, что на российском конкурсе Новая волна 2019 выступили многие артисты из Украины. Это Ани Лорак, LOBODA, скандальный дуэт ANNA MARIA. К слову, последних украинцы раскритиковали за участие в конкурсе. Телеведущий Сергей Притула резко высказался в адрес ANNA MARIA.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram