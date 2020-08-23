Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Все проекты остановила": Фреймут подтвердила, что заболела COVID-19

Сегодня, 16:56

Телезвезда лечится от коронавируса дома

ТелеведущаяОльга Фреймут подтвердила, что болеет коронавирусом. Об этом звезда пишет в своем Instagram.

"Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила положительный результат на COVID-19. Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу сообщила всем контактным лицам. Все проекты и работу пока остановила", – пишет телеведущая.

Также Фреймут поблагодарила всех за слова поддержки и призвала выполнять рекомендации Минздрава, чтобы не заразиться самим.

Ранее стало известно, что Ольга Фреймут должна стать участницей шоу "Танці з зірками", повлияет ли диагноз на ее участие в телешоу, звезда не сообщает.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
коронавирус Ольга Фреймут COVID-19
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
Самый модный летний оттенок волос для брюнеток
Самый модный летний оттенок волос для брюнеток
Красивые и успешные звездные сестры
Красивые и успешные звездные сестры

Популярные статьи

Сегодня, 15:58Travel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Сегодня, 07:09Events

День флага: дата, история и традиции

Вчера, 14:58Food

Как приготовить домашнее вино из винограда

Вчера, 12:01Food

Заготовка на зиму: рецепт помидоров в собственном соку

Вчера, 09:45Афиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

Вчера, 05:31Психология

Гороскоп на сегодня 22 августа: Овну нельзя начинать новые дела, а Тельцу нужно максимально заполнить рабочий график

Вчера, 05:05Fun

22 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 августаСтиль

Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов ко Дню Независимости

21 августаШоу-бизнес

Рагули и селюки: Снежана Егорова сделала скандальное заявление об украинских героях

21 августаFun

Лучшие поздравления со свадьбой в прозе, стихах, смс, картинках

21 августаFun

Поймана удивительная птица, которая может повернуть голову на 360 градусов: видео

21 августаFood

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

21 августаШоу-бизнес

Бывшая жена Остапчука раскрыла подробности их развода: "Запросил психологическую экспертизу детей"

21 августаПсихология

Какие знаки зодиака самые умные и начитанные

20 августаEvents

Гороскоп на завтра 21 августа 2020 года: у кого из знаков зодиака проблемы решатся сами собой

20 августаШоу-бизнес

Похоронили Валентину Легкоступову: кто из звезд пришел проститься с певицей

Новости партнеров

Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Песня в стиле K-Pop на иврите стала мировым хитом
Песня в стиле K-Pop на иврите стала мировым хитом
Уверенная длина: Самая стильная стрижка 2020 года
Уверенная длина: Самая стильная стрижка 2020 года
6 крутых сериалов, снятых женщинами-режиссерами
6 крутых сериалов, снятых женщинами-режиссерами
"Сказала "Так"": Володимир Остапчук одружується вдруге
"Сказала "Так"": Володимир Остапчук одружується вдруге
Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
Келли Осборн рассказала, с чем связана ее резкая потеря веса
Келли Осборн рассказала, с чем связана ее резкая потеря веса
Сім фраз, які можуть зіпсувати відносини
Сім фраз, які можуть зіпсувати відносини

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять