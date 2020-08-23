"Все проекты остановила": Фреймут подтвердила, что заболела COVID-19

Телезвезда лечится от коронавируса дома

ТелеведущаяОльга Фреймут подтвердила, что болеет коронавирусом. Об этом звезда пишет в своем Instagram.

"Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила положительный результат на COVID-19. Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу сообщила всем контактным лицам. Все проекты и работу пока остановила", – пишет телеведущая.

Также Фреймут поблагодарила всех за слова поддержки и призвала выполнять рекомендации Минздрава, чтобы не заразиться самим.

Ранее стало известно, что Ольга Фреймут должна стать участницей шоу "Танці з зірками", повлияет ли диагноз на ее участие в телешоу, звезда не сообщает.

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