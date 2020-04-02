Все просчитали: почему герцоги Сассекские сложили полномочия именно 31 марта

С 1 апреля супруги переходят на самообеспечения

31 марта 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально сложили королевские полномочия. С 1 апреля супруги переходят на самообеспечения и теряют все привилегии членов монаршей семьи.

По информации издания Hello, 31 марта – это неслучайная дата для выхода из семьи. Именно последний день марта знаменует конец финансового года. А поскольку принц Гарри и Меган Маркл хотят стать финансово независимыми, мартовская дата имеет смысл.

"Одна из причин, по которой герцоги Сассекские официально отказались от своих королевских обязанностей в этот день, заключается в том, что 31 марта знаменует собой конец финансового года для королевской семьи. Примерно в июне королевское семейство публикует свой годовой финансовый отчет, отчет о Суверенных грантах за предыдущий год. Подробности в годовых отчетах включают расходы на проезд, персонал и содержание имущества. Гарри и Меган выразили желание работать и стать финансово независимыми, и, поскольку они больше не будут получать финансирование от Суверенного Гранта, для них имеет смысл уйти в эту конкретную дату", – пояснил королевский корреспондент Дэниэл Стейси.

Смотрите также видео: Меган Маркл прокомментировала переезд из Великобритании в Канаду

Напомним, что на прошлой неделе принц Гарри и его супруга Меган Маркл с годовалым сыном Арчи Харрисоном переехали из Канады в США. Бывшая актриса обосновалась в своем родном городе Лос-Анджелесе, чтобы быть ближе к работе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться