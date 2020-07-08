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"Все пять лет, как кот в масле": Дантес и Дорофеева отмечают деревянную свадьбу

Сегодня, 11:16

Певец поздравил супругу трогательным сообщением в Instagram

30-летняя певица и солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая выпустила трек с другом детства, и 32-летний певец Владимир Дантес празднуют особую дату – ровно пять лет назад пара стала мужем и женой. В народе принято считать, что пятая годовщина с момента бракосочетания – деревянная свадьба.

На своей странице в Instagram Владимир поздравил супруги и признался ей в любви, опубликовав трогательное сообщение и фото Нади.

"Любимая моя. Вчера, пересматривая наши старые фотографии, мы с тобой решили, что годы нас красят. Но мне кажется, что это не заслуга лет. А заслуга любви! Я, как кот в масле катаюсь все эти пять лет. В Википедии говорится, что деревянная свадьба – пропуск в более осознанный и еще более крепкий брак. Ну что ж.. Этот фейсконтроль мы прошли. Погнали тусить! Люблю тебя сильно-о-о!", – подписал Владимир снимок с Дорофеевой.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/vladimirdantes

В комментариях пару поздравили многие звезды шоу-бизнеса. Свои реакции и поздравления оставили Маша Ефросинина, Вера Брежнева, Анатолий Анатолич, Jerry Heil, супруга Дмитрия Монатика Ирина Монатик и другие.

Скриншот: instagram.com/vladimirdantes

Интересно, что почти во всех странах мира именно дерево является символом пятой годовщины со дня свадьбы. Оно символизирует крепкий брак, а пара – это "дерево", крепко пустившее корни в землю, и выпустившее листочки, как символ скорого пополнения в семье.

Ранее Надя Дорофеева и Дантес снялись в "карантинном" клипе O.Torvald.

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свадьба Дантес Надя Дорофеева
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