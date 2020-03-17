Валерий Харчишин попал в больницу Белой Церкви с подозрением на коронавирус

У музыканта диагностировали одностороннюю пневмонию

Украинский певец и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин попал в больницу Белой Церкви с подозрением на коронавирус. Симптомы опасной эпидемии появились у музыканта сразу же после возвращения из Италии. Валерий решил не медлить и сразу же связался со страховой компанией, чтобы сдать текст на коронавирус.

Как рассказал сам артист на своей странице в Facebook, результаты теста оказались отрицательным и у него диагностировали одностороннюю пневмонию. Но Валерий не скрывает, что изрядно понервничал.

"Лежу в Белой Церкви – смотрю на белую церковь, или как правильно паниковать, когда твой мозг пленил коронавирус... Я один из тех, кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса описанного в анамнез COVID-19. Обследование и госпитализация является вынужденным, а не обязательным шагом и стала для меня единственной опцией, потому что в "багажнике": сухой кашель, одышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещенные аэропортов в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествие за рулем из Ломбардии в Лигурии остановками в людных местах. Скажу вам, что я абсолютно адекватно отношусь к карантина и соответствующей гигиены", – написал певец.

По словам Валерия Харчишина, во время его трехдневного пребывания в больнице Белой Церкви не привезли ни одного больного: "Тест таки сделали в воскресенье (попал в пятницу) в спецлаборатории Киева, показал отрицательный результат, но, согласно рентгену, у меня обнаружили одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви и в течение двух часов сквозь невероятные пробки любителей туалетной бумаги фаршированной гречкой, добираться до ближайшей Киевской больницы, чтобы лечить свою пневмонию. Во врем я моего трехдневного пребывания в Белой Церкви, ни одного нового "больного" до первого этажа азначенной больницы не привезли.Он был полностью пустой".

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