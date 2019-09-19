"Все строго по расписанию": как Кэти Перри живется со звездным женихом Орландо Блумом

Голливудская певица приоткрыла занавес своей личной жизни

Орландо Блум и Кэти Перри Фото: Getty Images

Голливудская певица Кэти Перри, которая недавно вместе со своим женихом Орландо Блум растрогали поцелуями на красной дорожке, рассказала об отношениях с актером.

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Занавес своей личной жизни Кэти Перри приоткрыла во время популярного американского шоу Эллен Дедженерес. По словам певицы, жизнь под одной крышей с Орландо Блумом ей пошла на пользу, поскольку она повзрослела.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: AFP

"У нас все очень строго по расписанию. Раньше я спала до 11 утра, а сейчас я, как нормальный человек, засыпаю уже в 10 вечера, потому что утром у нас подъем в 8 часов утра. Поэтому могу точно сказать, что я повзрослела за эти отношения. Я думаю, что до сих пор одеваюсь как ребенок, потому что так борюсь с взрослением", – заявила артистка.

Ко всему знаменитость призналась, что Орландо один из самых добрых, чувственных и эмоциональных мужчин, которых она ранее встречала.

Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Актер преподнес кольцо своей возлюбленной в День всех влюбленных.

Также до этого проверенные источники утверждали, что пара не спешит с церемонией и хочет насладиться отношениями до церемонии бракосочетания.

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