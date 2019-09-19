"Все строго по расписанию": как Кэти Перри живется со звездным женихом Орландо Блумом
Голливудская певица приоткрыла занавес своей личной жизни
Голливудская певица Кэти Перри, которая недавно вместе со своим женихом Орландо Блум растрогали поцелуями на красной дорожке, рассказала об отношениях с актером.
Смотрите видео о рекорде Кэти Перри в YouTube:
Занавес своей личной жизни Кэти Перри приоткрыла во время популярного американского шоу Эллен Дедженерес. По словам певицы, жизнь под одной крышей с Орландо Блумом ей пошла на пользу, поскольку она повзрослела.
"У нас все очень строго по расписанию. Раньше я спала до 11 утра, а сейчас я, как нормальный человек, засыпаю уже в 10 вечера, потому что утром у нас подъем в 8 часов утра. Поэтому могу точно сказать, что я повзрослела за эти отношения. Я думаю, что до сих пор одеваюсь как ребенок, потому что так борюсь с взрослением", – заявила артистка.
Ко всему знаменитость призналась, что Орландо один из самых добрых, чувственных и эмоциональных мужчин, которых она ранее встречала.
Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Актер преподнес кольцо своей возлюбленной в День всех влюбленных.
Также до этого проверенные источники утверждали, что пара не спешит с церемонией и хочет насладиться отношениями до церемонии бракосочетания.
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