Все в сборе: Дженнифер Лопес показала семейное фото с детьми и Алексом Родригесом

Счастливое семейство позировало у дерева

Дженнифер Лопес, которая анонсировала запуск собственного бренда косметики, поделилась с поклонниками новой фотографией своей семьи. На снимке, который певица опубликовала в Instagram-аккаунте, она позирует с Алексом Родригесом у высокого дерева, на ветках которого сидят ее дети.

"Желаем всем мира и любви", – коротко подписала кадр Джей Ло.

Дженнифер Лопес с женихом и детьми Фото: instagram.com/jlo

На Дженнифер белое платье с вышитыми цветами и высокие сапоги на толстом каблуке. Ее будущий муж надел белую рубашку и белые брюки.

На своей странице в Instagram Алекс Родригес также разместил похожее фото, где Лопес уже сидит на дереве вместе с сыном и дочками.

Дженнифер Лопес с женихом и детьми Фото: instagram.com/arod

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отложили свадьбу из-за коронавирусной пандемии. Они хотели пожениться летом 2020 года, но вирус внес коррективы в их планы. Несмотря на это, пара все же намерена пожениться.

Подробнее о свадьбе Джей Ло смотрите в ролике:

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес с женихом купили дом за 40 миллионов долларов.

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