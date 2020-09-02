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Все в сборе: Виктория Бекхэм показала редкое совместное фото детей

Сегодня, 12:32

Дизайнер также поделилась трогательным видео с сыном Ромео

Вчера, 1 сентября, 18-летие отпраздновал один и сыновей Виктории и Дэвида Бекхэм – Ромео. Супруги поздравили парня с днем рождения, разместив фото и видео с ним в Instagram.

Виктория поделилась редким снимком, на котором запечатлены все ее четверо детей: 9-летняя дочь Харпер и сыновья – 15-летний Круз, 18-летний Ромео и 21-летний Бруклин.

"С 18-летием, Ромео. Гордимся тем, каким молодым человеком ты стал. Ты прекрасен внутри и снаружи, и мы так тебя любим. Самая милая, самая добрая душа, наше все. Шлем поцелуи от нас", – написала Виктория в соцсети.

Дети Виктории и Дэвида Бекхэм: Харпер, Круз, Ромео и Бруклин
Дети Виктории и Дэвида Бекхэм: Харпер, Круз, Ромео и Бруклин
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Также Бекхэм опубликовала видео, в котором собраны короткие ролики и фото Ромео из детства.

INSTAGRAM

Отец Ромео, знаменитый футболист Дэвэд Бекхэм, также трогательно поздравил сына с днем рождения.

"С 18-летием моего маленького мужчину (или уже не такого маленького). Ты превратился в самого красивого молодого человека, и, как ты сам говоришь: "Наконец-то, стал настоящим мужчиной". В этом ролике собраны фото и видео с твоих первых дней жизни, и до момента, когда я признал, что мой сын стал выше меня. С днем рождения, дружище", – написал Дэвид и также опубликовал трогательное видео с Ромео.

INSTAGRAM

Напомним, Ромео Бекхэм впервые показал свою девушку. Кроме этого, старший сын Дэвида и Виктории, Бруклин, решил жениться.

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