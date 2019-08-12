"Всегда со мной": Ани Лорак впервые заговорила о романе с Егором Глебом

Певица публично прокомментировала отношения с 26-летним парнем

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак после ряда публикаций в социальной сети совместных фото с новым возлюбленным Егором Глебом впервые публично заговорила об их отношениях. Артистка теперь во всю демонстрирует, что ее сердце занято.

Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:

Как сообщает "МузТВ", популярная артистка теперь реже проводит время на шумных вечеринках и торопится домой, где ее ждет любимый – 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star. Об этом Ани Лорак сама откровенно рассказала.

"Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной", – призналась Лорак.

1 Авг 2019 в 9:31 PDT INSTAGRAM (@anilorak)

Не смотря на то что Егор Глеб также публикует романтические фото с Каролиной, от молодого парня никаких комментариев касательно отношений с 40-летней звездой пока не было.

Отметим, что после развода Ани Лорак ее экс-супруг Мурат Налчаджиоглу также больше не скрывает свои отношения с новой девушкой, с которой сейчас отдыхает в Испании. Бизнесмен даже опубликовал совместные фото и назвал имя возлюбленной.

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