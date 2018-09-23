"Вселенское зло": Дарья Трегубова рассказала о своей роли в сериале

Актриса и телеведущая сыграла в медицинской драме

Дарья Трегубова. Фото: телеканал "Украина"

Во втором сезоне украиноязычной медицинской драмы "Лікар Ковальчук", премьера которой состоится на телеканале "Украина" 1 октября в 18:00, появятся четыре новых персонажа. В частности, актриса и телеведущая Дарья Трегубова сыграет роль заместителя главврача приемного отделения по экономическим вопросам Викторию Кравец.

По словам Дарьи, ей сложно что-то одобрить в своем персонаже.

"Моя героиня – это, наверное, вселенское зло, вселенское зло второго сезона. Это самый отрицательный персонаж из всех присутствующих, она вставляет палки в колеса всем добрым персонажам этого сериала, она достаточно корыстна, правда, у нее, Виктории Владимировны, есть на это основания. Естественно, как у каждого героя, у нее есть мотив, по которому она действует, но ее методы абсолютно противоречат общепринятым нормам морали", – рассказала Дарья Трегубова.

Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось, в конце первого сезона в сложных отношениях тройки главных действующих лиц картины "Лікар Ковальчук" – Оксаны Ковальчук (Анастасия Карпенко), Максима Закревского (Сергей Деревянко) и Бориса Зуева (Александр Форманчук) – произошел радикальный слом. Оксана и Максим узнали, что Борис плел интриги в приемном отделении и любыми способами пытался подставить Максима. Зуев исчез. Теперь, казалось бы, ничто не должно было помешать личному счастью Оксаны и Максима, они готовятся к свадьбе, однако определенные обстоятельства вносят свои коррективы в их планы.

Во втором сезоне изменения настигнут не только личную жизнь главных героев, а и само приемное отделение. Так, в больнице появятся четыре новых сотрудника: новый главврач больницы – Вадим Бондарь (Позняк Артем), его заместитель по экономическим вопросам – Виктория Кравец (Дарья Трегубова), врач скорой помощи – Игорь Коломоец (Синчуков Евгений), и травматолог – Александр Дудник (Тихомиров Макар). Как же сложатся отношения в коллективе после прихода нового руководства?

Во втором сезоне запланировано более 40 эпизодов. Каждая серия – это отдельная история из жизни пациентов приемного отделения, в котором работают главные герои.