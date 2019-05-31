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Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых звезд Голливуда

Самые красивые блондинки смотрите в нашей подборке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00

31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Несмотря на то, что каждый цвет волос по своему прекрасен, именно о блондинках существует огромное количество стереотипов и анекдотов. Тем не менее, белокурые красотки доказывают, что цвет волос таланту и харизме не помеха, а наоборот – украшение. В конце концов, джентльмены предпочитают блондинок!

В честь праздника Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых знаменитых блондинок Голливуда и шоу-бизнеса.

Риз Уизерспун

Актриса стала очень популярной после своей роли в комедии "Блондинка в законе". 43-летняя актриса с самого детства была белокурой и не меняла цвета волос 

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Риз Уизерспун
Фото: Getty

Шарлиз Терон

Знаменитая актриса Шарлиз Терон является настоящим эталоном красоты в Голливуде. Она не боится изменятся ради работы: для роли в фильме "Талли" Шарлиз набрала 20 кирограммов и сбросила их за полтора года. А совсем недавно она сменила привычное для всех амплуа и перекрасилась в брюнетку

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Шарлиз Терон
Фото: Getty

Блейк Лайвли

Красотка Блейк Лайвли давно завоевала сердца зрителей. Особенно после своей роли стильной блондинки в сериале "Сплетница". Кроме того, Блейк – мама двоих замечательных детей и любящая жена. Ко всему, недавно Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс объявила, что они в третий раз станут родителями.

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Блейк Лайвли
Фото: Getty

Бритни Спирс

Скандальная певца одно время была самой узнаваемой блондинкой в мире. Да и сейчас звезда не разлучается со своим образом белокурой красотки. К тому же, Бритни решила кардинально сменить свой образ жизни и начала уделять внимание здоровью. 

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Бритни Спирс
Фото: Getty

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун – самая харизматичная блондинка Голливуда! В свой 61 год красотка может смело позволить себе позировать в купальнике и без макияжа

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Шэрон Стоун
Фото: Getty

Дженнифер Лоуренс

Эта актриса – любимица Голливуда. Она с легкостью может как блистать в безупречном образе на красной дорожке, так и упасть на ступеньках по дороге к заветному Оскару. Правда, Дженнифер, которая недавно обручилась со своим возлюбленным, давненько не появлялась в кино. Но уже в этом году мы сможем увидеть ее в новом супергеройском блокбастере "Люди Икс: Темный Феникс", где она вновь исполнит роль Мистик.

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Дженнифер Лоуренс
Фото: Getty

Камерон Диаз

Этот список не мог обойтись без солнечной Камерон Диаз. Недавно Камерон Диаз рассказала о том, как ей живется без съемок и напряженного актерского графика. Красотка Камерон – одна из самых высокооплачиваемых актрис на пике своей карьеры зарабатывала по 40 миллионов долларов на год и снялась почти в 40 кинолентах. Но в последнее время Камерон практически не появляется на людях, игнорирует светские тусовки и выходит только в супермаркет. Хоть она и перестала сниматься в кино, в наших сердцах она навсегда останется шикарной блондинкой из фильма "Маска"!

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Камерон Диаз
Фото: Getty

Николь Кидман

Николь Кидман не изменяет своему образу утонченной блондинки, несмотря на то, что натуральный цвет волос актрисы – рыжий. Правда, совсем недавно ей пришлось вернуть натуральный оттенок для съемок в новом фильме "Отмена".

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Николь Кидман
Фото: Getty

Рене Зеллвегер

Мастер перевоплощений Рене Зеллвегер может меняться ради ролей – худеть и толстеть, становится брюнеткой и шатенкой. Но в жизни она не изменяет своим белокурым локонам! 25 апреля американская актриса, продюсер и просто красотка Рене Зеллвегер отпраздновала свой день рождения - ей исполнилось 50 лет! Впрочем, звезда не выглядит на этот возраст, а сейчас она еще и похудела.

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Рене Зеллвегер
Фото: Getty

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу замыкает десятку звездных белокурых красоток. В свои 46 лет актриса выглядит потрясающе и недавно она похвасталась фигурой в белом бикини на пляже.

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Гвинет Пэлтроу
Фото: Getty

Напомним, Кончита Вурст перевоплотилась в блондинку.

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Источник: Сегодня
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