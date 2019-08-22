Вслед за Ким Кардашьян: Марго Робби насмешила фанатов фотошопом

Звезду "Однажды в Голливуде" раскритиковали за фотошоп

Марго Робби Фото: instagram.com/margotrobbie

Австралийская актриса Марго Робби, которая играет в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", насмешила подписчиков в Instagram неудачным фотошопом.

Также узнайте в нашем видео, как Марго Робби пробилась в Голливуд:

Популярная актриса поделилась черно-белым снимком для журнала Vogue, на котором позирует в стильном платье-жабо и черных колготках. Но пользователей заинтересовал вопрос – а где левая нога? Может быть, кадр был сделан не с самого удачного ракурса, а может, как предполагают юзеры, Марго попался неопытный ретушер, который пока не профессионально освоил функции фотошопа.

20 Авг 2019 в 11:44 PDT INSTAGRAM

"Что происходит с ее ногами?", "Я действительно смущен из-за ее ноги ... из-за фотошопа? Угла? Это просто ужасно выглядит", "Красиво, но где твоя вторая нога?", "Одноногая королева", "Это всего лишь ошибка в фотошопе" – написали подписчики под опубликованным фото в Instagram.

Отметим, что подобный конфуз на днях произошел и с Ким Кардашьян. На опубликованном кадре у американской звезды подписчики заметили шестой палец.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram