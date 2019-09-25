Вслед за Настей и Потапом: солистка группы KAZKA намекнула на роман с коллегой

Александра Зарицкая поделилась романтическим кадром

Группа KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно показала пышную фигуру в купальнике, заинтриговала поклонников новым фото. На своей странице в Instagram она опубликовала романтический снимок из Нью-Йорка со своим коллегой – клавишником и гитаристом группы Никитой.

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Отметим, что о романе с коллегой фронтвумен группы уже неоднократно намекала, публикуя фотографии в социальной сети. На этот раз Александра снова не показала подписчиком лицо возможного возлюбленного, но сами фанаты обо всем догадались и со спины узнали Никиту.

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"Тихонько украсть от людей. К ногам бросать орхидеи", – привела строки из песни KAZKA "Він".

Поклонники группы в комментариях засыпали Александру и Никиту вопросами касательно их отношений, а некоторые фанаты более чем уверены, что музыканты состоят в романтических отношениях и кумирам влюбленным искренней любви.

К слову, фронтвумен KAZKA также любит публиковать откровенные фото. Недавно Саша Зарицкая удивила сеть пикантным снимком в футболке.

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