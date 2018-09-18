Вспомнила молодость: Виктория Бекхэм зажгла под хит Spice Girls

После показа на Неделе моды в Лондоне дизайнер устроила шумную вечеринку

Виктория Бекхэм. Фото: Instagram/victoriabeckham

Известный дизайнер и экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм, которая продемонстрировала прекрасную растяжку во время подготовки к показу на Неделе моды в Лондоне, повеселилась на славу после своего шоу. Короткий ролик Виктория опубликовала на своей странице в Instagram, на котором можно заметить, как дизайнер отрывается под легендарную песню Spice Up Your Life, которую Spice Girls выпустили в далеком 1997 году.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 17 Вер 2018 р. о 1:58 PDT

Виктория Бекхэм провела долгожданный показ на Неделе моды в Лондоне. Ее шоу состоялось в галерее Thaddaeus Ropac. Это событие дизайнер отпраздновала со своей семьей, а затем устроила шумную вечеринку под песни легендарной группы Spice Girls.

Напомним, накануне Виктория Бекхэм снялась в рекламной кампании, посвященной юбилею своего бренда. Дизайнер устроила смешную фотосессию, уместившись в огромный бумажный пакет для шопинга.

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