Вспышка коронавируса: власти Роттердама приняли решение о проведении Евровидения-2020

Международный песенный конкурс в этом году состоится

Международный песенный конкурс "Евровидение-2020", который стартует уже 12 мая, организаторы планировали отменить из-за вспышки коронавируса. Но в Роттердаме состоялось заседании власти, во время которого было принято решение не отменять и не переносить конкурс. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram украинского "Евровидения" со ссылкой на издание ad.nl.

"Издание ad.nl сообщает, что на заседании власти в Роттердаме было принято решение о том, что "Евровидение-2020" должно продолжаться в обычном режиме и отмене или переносе конкурса не будет", – сказано в сообщении.

Также издание процитировало слова члена муниципального совета Роттердама по туризму Касми, который заверил, что подготовка к конкурсу продолжается в полном объеме: "Мы следим за ситуацией с распространением вируса ежедневно. Пока конкурс не требует каких-то дополнительных решений. Подготовка продолжается в полном объеме. Я думаю, что в середине апреля нужно будет вернуться к этому вопросу, однако сейчас у нас все еще много времени до конкурса".

Смотрите эксклюзивные подробности из-за кулис "Евровидения-2020":

Ранее мы также писали, что большинство стран уже назвали своих представителей на конкурсе. Узнайте список участников "Евровидения-2020" и слушайте их конкурсные песни.

Также напомним, что менеджер Little Big ушел от музыкантов после новости об участии в "Евровидении-2020".

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