Настя Каменских "встретила кумира": кем оказался ее любимец

Поклонники экс-дуэта Потапа и Насти Каменских снова заговорили об отношениях между артистами

Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Украинская популярная певица Настя Каменских, которая опубликовала пикантное фото в ванной, разместила на своей странице в Instagram новое селфи с Потапом, чем снова спровоцировали разговоры об их возможных романтических отношениях.

"Встретила кумира", – подписала фото артистка.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Под снимком многие поклонники начали упрекать Настю в том, что она "зря скрывает их с Потапом отношения".

"Настя никогда не была замечена ни в каких отношениях, никаких фото с другими мужчинами, а ведь она красивая женщина. Вывод прост: она давно кому-то принадлежит и в кого-то влюблена! В кого? Думаю, и так всем понятно", "Дополнения друг друга это круто! Всевышним создаются судьбы и браки!!! А вы как одно целое", "Сначала кумир, потом фанат, потом 7 месяц беременности, продолжайте в том же духе", "Живут они вместе!!! Шифруются так глупо!" – написали подписчики.

Напомним, Потапа и Настю Каменских застали за нежными объятиями на дне рождения у Кати Осадчей. На видео можно заметить, как Потап нежно обнимает Настю. Но после того, как артист увидел камеру, он быстро отстранился от нее.

Кроме этого, недавно пару заметили якобы отдыхающими вместе. И Настя, и Потап публиковали яркие фото из Позитано, что в Италии.