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Настя Каменских "встретила кумира": кем оказался ее любимец

Поклонники экс-дуэта Потапа и Насти Каменских снова заговорили об отношениях между артистами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:36
Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Украинская популярная певица Настя Каменских, которая опубликовала пикантное фото в ванной, разместила на своей странице в Instagram новое селфи с Потапом, чем снова спровоцировали разговоры об их возможных романтических отношениях.

"Встретила кумира", – подписала фото артистка.

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Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux
 

Под снимком многие поклонники начали упрекать Настю в том, что она "зря скрывает их с Потапом отношения". 

"Настя никогда не была замечена ни в каких отношениях, никаких фото с другими мужчинами, а ведь она красивая женщина. Вывод прост: она давно кому-то принадлежит и в кого-то влюблена! В кого? Думаю, и так всем понятно", "Дополнения друг друга это круто! Всевышним создаются судьбы и браки!!! А вы как одно целое", "Сначала кумир, потом фанат, потом 7 месяц беременности, продолжайте в том же духе", "Живут они вместе!!! Шифруются так глупо!" – написали подписчики.

Напомним, Потапа и Настю Каменских застали за нежными объятиями на дне рождения у Кати ОсадчейНа видео можно заметить, как Потап нежно обнимает Настю. Но после того, как артист увидел камеру, он быстро отстранился от нее.

Кроме этого, недавно пару заметили якобы отдыхающими вместе. И Настя, и Потап публиковали яркие фото из Позитано, что в Италии

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Источник: "Сегодня"
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