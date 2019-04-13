Вся цветет: Надежда Мейхер покорила сеть естественной красотой

Бывшая участница группы "ВИА Гра" опубликовала снимок без макияжа

Надежда Мейхер показала, как выглядит без макияжа Фото: instagram.com/nadyameiher

37-летняя Надежда Грановская, которая недавно дебютировала в кино, не боится позировать перед камерами без макияжа. Более того, экс-участница "ВИА Гры" сама очень часто публикует no makeup селфи в своем Instagram. Одной из таких фотографий певица, актриса и мама поделилась сегодня с подписчиками в социальной сети.

Надежда Мейхер покорила сеть естественной красотой Фото: instagram.com/nadyameiher

На свежем фото Надя запечатлена улыбающейся, в черном свитере и утонченном чокере на шее. "Ажурная жизнь", – лаконично подписала свою публикацию Мейхер.

Фолловеры звезды тут же засыпали ее комплиментами и отметили, что без косметики она выглядит потрясающе. "Наденька, вы супер!", "Великолепная!", "Красивая очень", – пишут в комментариях к фото подписчики.

Напомним, что ранее участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская шокировала сеть глубоким декольте.

О том, как Надежде Мейхер живется без группы "ВИА Гра" , смотрите в нашем видео:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram