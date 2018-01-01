Вся правда об отношениях принца Чарльза с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Появились новые подробности из книги о принце

Принц Чарльз. Фото: AFP

Британский журналист Том Бауэр в своей книге "Непокорный принц: сила, страсть и неповиновение принца Чарльза" раскрыл много подробностей отношений между членами королевской семьи. Мы уже писали о том, что у принца Чарльза имелись серьезные разногласия с матерью Елизаветой II и бабушкой королевой Елизаветой из-за его нынешней супруги Камиллы.

Стали известны новые подробности из книги. Том Бауэр описал отношения Чарльза к семье супруги его сына принца Уильяма – Кейт Миддлтон.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Фото: Getty

По словам автора, принц Чарльз чувствовал себя "узурпированным" родителями Миддлтон и "изолированным" от своих внуков Джорджа и Шарлотты. Особенно это проявилось в тот момент, когда Уильям и Кейт решили провести рождественские каникулы с детьми у семейства Миддлтон, а не с другими членами королевской семьи.

Кэрол Миддлтон. Фото: Getty

Бауэр утверждает, что некоторые из придворных королевы якобы "решили игнорировать Кэрол Миддлтон (мать Кейт Миддлтон –Ред.) на светских мероприятиях из-за нежелания Чарльза "оставаться в тени".

Как пишет автор, Чарльз беспокоился о том, что внимание СМИ переключилось на Уильяма и Кейт. Также принц был разочарован тем, что его сын и невестка были приглашены канадским правительством с официальным визитом в страну в сентябре 2016 года раньше него.

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями – принцем Уильямом и принцем Гарри Фото: Getty

В книге также сказано, что отношения между принцем Уильямом и его отцом были напряженными после развода Чарльза с матерью его детей принцессой Дианой. После ее смерти в 1997 году ситуация вовсе ухудшились. "Чарльз верил, что Диана "испортила" мальчиков (принца Уильяма и принца Гарри – Ред.)".

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