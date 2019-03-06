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Вся в маму: Анна Седокова показала повзрослевшую дочь

Анна Седокова поделилась фото с дочерью Алиной и сыном Гектором

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16
Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Недавно певица Анна Седокова порадовала подписчиков фото, на котором позирует в сексуальном платье с глубоким декольте. Как оказалось, это не единственный снимок, сделанный в тот день. Артистка позировала фотографу вместе со своими детьми.

Анна Седокова на своей странице в Instagram показала своих заметно повзрослевших детей: 14-летнюю дочь Алину и годовалого Гектора, которому совсем скоро исполнится два года. Но основное внимание подписчиков привлекла именно старшая дочь Седоковой, которая позировала в изящном платье. Алина стала совсем взрослой, и сложно не заметить, что девочка очень похожа на свою звездную маму.

Анна Седокова с детьми
Анна Седокова с детьми
Фото: instagram.com/annasedokova

Отметим, на семейном снимке опять отсутствует младшая дочь Анны Седоковой – 7-летняя Моника. В комментариях подписчики пожелали Седоковой скорейшего воссоединения с третьим ребенком. Бывший муж певицы Максим Чернявский хочет лишить ее родительских прав и воспитывать Монику самостоятельно.

Ранее мы писали, что Наталия Холоденко стала мамой во второй раз.

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