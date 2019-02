Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": все участники и их песни

Слушайте песни, с которыми артисты собираются покорять Нацотбор 2019

Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": все участники и их песни Фото: Сегодня

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019" прошел 9 февраля, а уже в эту субботу, 16 февраля, состоится второй, где мы узнаем полный список финалистов конкурса.

Во втором полуфинале выступят Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom Jazz. Узнать больше об участниках второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение 2019", а также послушать песни, с которыми они поборются за место в финале, можно в нашем кратком обзоре.

Ivan Navi, он же Иван Сяркевич, выступит на Нацотборе с песней All For The Love, над которой работал в Буковеле.

Группа ANNA MARIA, солистками которой являются сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк, тоже выступят во втором полуфинале. Конкурсная песня – My Road.

KAZKA, украинская группа, популярность которой давно вышла за пределы нашей страны, намеревается представить Украину на "Евровидении 2019" с песней Apart. Опыт участия в Нацотборе у KAZKA уже есть – коллектив выступил на конкурсе в 2018 году.

Певица KiRA MAZUR, известна экспериментальной музыкой, выступит 16 февраля с украиноязычной композицией "Дихати".

Певец LAUD (Влад Каращук) выйдет на сцену Нацотбора на "Евровидение" уже во второй раз. 16 февраля LAUD поборется за место в финале с треком "2 дні".

С песней Ever покорять Нацотбор 2019 собирается певец KHAYAT, который, к слову, также участвует в шоу "Голос".

Альтернативная группа Braii примет участие в Нацотборе с песней Maybe, которую многие сравнивают с треком "Когда я стану кошкой" Марии Ржевской. Впрочем, судите сами.

Бэнд Freedom jazz, в состав которого входят только девушки, поборется за место в финале Нацотбора на "Евровидение 2019" с песней Сupidon.

А пока участники второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение 2019" готовятся к выступлениям, Джамала назвала фаворитов первого полуфинала конкурса.

Напомним, продюсер KAZKA Юрий Никитин сообщил об "атаках" на группу и признался, что солистке Александре Зарицкой угрожают.

