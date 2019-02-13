Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": все участники и их песни

Слушайте песни, с которыми артисты собираются покорять Нацотбор 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": все участники и их песни
Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": все участники и их песни
Фото: Сегодня

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019" прошел 9 февраля, а уже в эту субботу, 16 февраля, состоится второй, где мы узнаем полный список финалистов конкурса.

Во втором полуфинале выступят Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom Jazz. Узнать больше об участниках второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение 2019", а также послушать песни, с которыми они поборются за место в финале, можно в нашем кратком обзоре.

Читайте также
Финалистка Нацотбора на "Евровидение 2019" объяснила, почему является гражданкой России

Ivan Navi, он же Иван Сяркевич, выступит на Нацотборе с песней All For The Love, над которой работал в Буковеле.

Группа ANNA MARIA, солистками которой являются сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк, тоже выступят во втором полуфинале. Конкурсная песня – My Road.

KAZKA, украинская группа, популярность которой давно вышла за пределы нашей страны, намеревается представить Украину на "Евровидении 2019" с песней Apart. Опыт участия в Нацотборе у KAZKA уже есть – коллектив выступил на конкурсе в 2018 году.

 

Певица KiRA MAZUR, известна экспериментальной музыкой, выступит 16 февраля с украиноязычной композицией "Дихати".

Певец LAUD (Влад Каращук) выйдет на сцену Нацотбора на "Евровидение" уже во второй раз. 16 февраля LAUD поборется за место в финале с треком "2 дні".

С песней Ever покорять Нацотбор 2019 собирается певец KHAYAT, который, к слову, также участвует в шоу "Голос". 

Альтернативная группа Braii примет участие в Нацотборе с песней Maybe, которую многие сравнивают с треком "Когда я стану кошкой" Марии Ржевской. Впрочем, судите сами.

Бэнд Freedom jazz, в состав которого входят только девушки, поборется за место в финале Нацотбора на "Евровидение 2019" с песней Сupidon.

А пока участники второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение 2019" готовятся к выступлениям, Джамала назвала фаворитов первого полуфинала конкурса

Напомним, продюсер KAZKA Юрий Никитин сообщил об "атаках" на группу и признался, что солистке Александре Зарицкой угрожают.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Нацотбор на "Евровидение 2019": все подробности первого полуфинала MELOVIN триумфально вернулся на Нацотбор "Евровидения": появилось видео выступления «Слишком круто для Евровидения»: песня украинской группы шокировала зрителей "Я не поеду за реваншем": Сергей Лазарев прокомментировал участие в "Евровидении 2019"
Ivan NAVI KiRA MAZUR LAUD KAZKA нацотбор на Евровидение Евровидение 2019 KHAYAT
Реклама

Новости партнеров

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Популярные статьи

Сегодня, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Сегодня, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Сегодня, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Сегодня, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 16:53Fun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:44Шоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

Вчера, 10:55Техно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Вчера, 07:27Fun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

11 февраляШоу-бизнес

На "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль

11 февраляFun

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 февраляFun

Пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы

11 февраляFun

Будет ли выходной на 8 марта в Украине

11 февраляШоу-бизнес

Стало известно имя ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова

11 февраляFun

Найденное 33 года назад кольцо обеспечило женщину на всю жизнь

11 февраляТехно

Холодных зим на Земле больше не будет – ученые

Новости партнеров

Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Факты, которые заставят вас отказаться от колбасы и сосисок
Факты, которые заставят вас отказаться от колбасы и сосисок
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Самое вкусное утро: Каменских похвасталась фото с Потапом
Самое вкусное утро: Каменских похвасталась фото с Потапом
Алина Гросу призналась, делала ли она пластические операции
Алина Гросу призналась, делала ли она пластические операции
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Мужчины, замрите: Обворожительная велосипедистка во всей красе
Мужчины, замрите: Обворожительная велосипедистка во всей красе
Каменських заінтригувала шанувальників тизером гарячого кліпу
Каменських заінтригувала шанувальників тизером гарячого кліпу