Вупи Голдберг чуть не умерла: подробности
Вупи Голдберг раскрыла подробности борьбы с пневмонией
Телеведущая и актриса Вупи Голдберг призналась, что едва не умерла во время борьбы с пневмонией. Сейчас 63-летняя Голдберг чувствует себя гораздо лучше, однако на восстановление требуется время. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
"Я восстанавливаюсь. Не так быстро, как хотелось бы, но я в порядке", – сообщила телеведущая.
Вупи Голдберг впервые появилась на американском утреннем шоу The View, где является ведущей, после месячного отсутствия из-за пневмонии. В последний раз телеведущая появилась в эфире 6 февраля.
"Я не мертва. У меня была пневмония в обоих легких, там образовалась жидкость", – призналась шоувумен.
Кроме того, Вупи Голдберг сообщила, что пребывала на грани жизни и смерти: "И да, я была очень близка к смерти. Хороших новостей у меня не было. Спасибо за все ваши добрые пожелания. И за все те замечательные вещи, которые вы говорили".
Телеведущая призналась, что соскучилась по своей привычной жизни и коллегам: "Дамы, я не могу дождаться, чтобы увидеть вас. Это было интересно, и я расскажу вам об этом, когда мы все будем за столом. До скорой встречи".
Ролик завершился тем, что Голдберг поцеловала камеру.
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