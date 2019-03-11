Вупи Голдберг чуть не умерла: подробности

Вупи Голдберг раскрыла подробности борьбы с пневмонией

Вупи Голдберг Фото: instagram.com/todayshow

Телеведущая и актриса Вупи Голдберг призналась, что едва не умерла во время борьбы с пневмонией. Сейчас 63-летняя Голдберг чувствует себя гораздо лучше, однако на восстановление требуется время. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Я восстанавливаюсь. Не так быстро, как хотелось бы, но я в порядке", – сообщила телеведущая.

Вупи Голдберг впервые появилась на американском утреннем шоу The View, где является ведущей, после месячного отсутствия из-за пневмонии. В последний раз телеведущая появилась в эфире 6 февраля.

"Я не мертва. У меня была пневмония в обоих легких, там образовалась жидкость", – призналась шоувумен.

Вупи Голдберг Фото: instagram.com/whoopigoldberg

Кроме того, Вупи Голдберг сообщила, что пребывала на грани жизни и смерти: "И да, я была очень близка к смерти. Хороших новостей у меня не было. Спасибо за все ваши добрые пожелания. И за все те замечательные вещи, которые вы говорили".

Телеведущая призналась, что соскучилась по своей привычной жизни и коллегам: "Дамы, я не могу дождаться, чтобы увидеть вас. Это было интересно, и я расскажу вам об этом, когда мы все будем за столом. До скорой встречи".

Ролик завершился тем, что Голдберг поцеловала камеру.

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