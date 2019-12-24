Вы должны это увидеть! В Сети появилась рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл
Герцоги умилили поклонников семейным кадром
Уже завтра, 25 декабря, в Британии будут отмечать католическое Рождество. Герцоги Кембриджские уже представили праздничную открытку и настало время еще одной королевской семьи – герцогов Сассекских.
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Соответствующее фото появилось в Twitter на странице благотворительной организации The queen's Commonwealth Trust. Принц Гарри и Меган Маркл прислали праздничную карточку волонтерам, которые и поделились волшебным фото герцогов и их сына Арчи Харрисона.
"Наша семья желает вашим семьям веселого Рождества и счастливого Нового года", – написано на открытке.
Королевская чета выбрала любимые черно-белые тона для праздничной открытки. Отметим, что автором фотографии стала подруга Меган Маркл – актриса Янина Гаванкар, которая гостила в их имении. А вот в Сеть фото попало в формате gif-изображения.
Напомним, что в этом году Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют Рождество в Канаде. Все подробности их отъезда узнайте в нашем материале.
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