"Вы и так все знаете": поклонники Тины Кароль заподозрили ее в беременности

На фан-странице певицы появилось фото, спровоцировавшее слухи о возможной беременности

Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarol

На официальной странице фан-клуба известной украинской певицы Тину Кароль опубликовали фото певицы в стильном пиджаке. На снимке Тина держит руку в районе живота, чем спровоцировали догадки поклонников о ее возможной беременности.

Дополнительным поводом стала подпись к фото: "Не теряйтесь в догадках. Вам все известно", -Тина Кароль".

Тина Кароль Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

"Беременна?", "Подозрительно. Беременна штоль?", "Странно...", "Мда... Я уже и не знаю что ждать от нашей ТИНОЧКИ!!!", – написали некоторые подписчики.

Другие же поспешили уверить их, что Тина не ждет ребенка, а это фото и такая подпись – лишь совпадение и не более: "Я на 100% уверенна, что нет никакой беременности. Это просто фото с глубокой подписью. Тина публиковала сторис с такой же надпись", "На пиджаке кольчуга , она тяжелая торчит оттягивает пиджак, Тина придерживает ее рукой и все, нет никакой беременности, не собирайте сплетни желтой прессы".

Напомним, Тина Кароль воспитывает сына Вениамина от своего супруга Евгения Огира, которого не стало в 2013 году.

Напомним, в сети появились архивные фото Тины Кароль в бикини.