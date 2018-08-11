"Вы не знаете и половины": муж Ани Лорак высказался об измене

Мурат Налчаджиоглу впервые прокомментировал скандальное видео

Мурат Налчаджиоглу. Фото: hochu.ua

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который является супругом популярной украинской певицы Ани Лорак, впервые прокомментировал семейную драму. Напомним, ранее его заметили в одном из киевских ночных клубов вместе с молодой девушкой по имени Яна. В личных Instagram-сториз мужчина опубликовал короткое сообщение, в котором призвал общественность не судить его поступки и чувства.

"Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства, со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня", – написал муж Ани Лорак.

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Напомним, по словам очевидцев, Мурат и Яна вели себя совсем как пара в одном из ночных клубов в Киеве: весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил ей ноги и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь. После разгоревшегося скандала Ани Лорак резко пропала из социальных сетей.

Кроме этого, мы писали, что девушка, с которой проводил время муж Ани Лорак оказалась финалисткой конкурса "Украина Вселенная-2018".