"Вы не знаете и половины": муж Ани Лорак высказался об измене
Мурат Налчаджиоглу впервые прокомментировал скандальное видео
Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который является супругом популярной украинской певицы Ани Лорак, впервые прокомментировал семейную драму. Напомним, ранее его заметили в одном из киевских ночных клубов вместе с молодой девушкой по имени Яна. В личных Instagram-сториз мужчина опубликовал короткое сообщение, в котором призвал общественность не судить его поступки и чувства.
"Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства, со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня", – написал муж Ани Лорак.
Напомним, по словам очевидцев, Мурат и Яна вели себя совсем как пара в одном из ночных клубов в Киеве: весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: нежно обнимал девушку, гладил ей ноги и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь. После разгоревшегося скандала Ани Лорак резко пропала из социальных сетей.
Кроме этого, мы писали, что девушка, с которой проводил время муж Ани Лорак оказалась финалисткой конкурса "Украина Вселенная-2018".