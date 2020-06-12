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"Вы прежде всего женщины": Андре Тан подарил платья сотрудницам киевской больницы

Сегодня, 20:02

Дизайнер посетил Александровскую больницу, которая одной из первых начала принимать больных коронавирусом

Дизайнер Андре Тан, который ранее назвал самых капризных клиентов среди украинских знаменитостей, посетил Александровскую больницу в Киеве. Украинский модельер подарил по платью каждой из женщин-врачей, которые одними из первых в столице спасали больных, поступавших с коронавирусом.

Таким образом Тан решил поблагодарить медработниц за самоотверженный труд в это непростое для Украины и всего мира время.

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На странице Андре Тана в Instagram опубликована серия фото, снятых во время встречи дизайнера с врачами столичного медучреждения. Дизайнер отметил, что все прошло очень эмоционально, и что все остались довольны.

INSTAGRAM

"Я долго думал, как я могу внести хоть каплю радости в жизни женщин-врачей, которые напрямую контактируют с COVID-19 и решил, что каждая женщина, не зависимо от профессии, в первую очередь – женщина. Женщина, которая хочет быть красивой, ухоженной, любимой и счастливой.

Именно поэтому мы с моей командой сегодня навестили Александровскую клиническую больницу и подарили платья женскому медицинскому персоналу в знак благодарности", – написал в посте Андре Тан.

Это не первый случай, когда деятели мира моды помогают в борьбе с коронавирусом. Ранее известный дизайнер Ральф Лорен выделил 10 млн долларов на борьбу с COVID-19. Мы также писали, что Мадонна пожертвовала миллион долларов на изобретение вакцины против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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благотворительность дизайнер Андре Тан коронавирус
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