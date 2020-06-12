"Вы прежде всего женщины": Андре Тан подарил платья сотрудницам киевской больницы

Дизайнер посетил Александровскую больницу, которая одной из первых начала принимать больных коронавирусом

Дизайнер Андре Тан, который ранее назвал самых капризных клиентов среди украинских знаменитостей, посетил Александровскую больницу в Киеве. Украинский модельер подарил по платью каждой из женщин-врачей, которые одними из первых в столице спасали больных, поступавших с коронавирусом.

Таким образом Тан решил поблагодарить медработниц за самоотверженный труд в это непростое для Украины и всего мира время.

На странице Андре Тана в Instagram опубликована серия фото, снятых во время встречи дизайнера с врачами столичного медучреждения. Дизайнер отметил, что все прошло очень эмоционально, и что все остались довольны.

INSTAGRAM

"Я долго думал, как я могу внести хоть каплю радости в жизни женщин-врачей, которые напрямую контактируют с COVID-19 и решил, что каждая женщина, не зависимо от профессии, в первую очередь – женщина. Женщина, которая хочет быть красивой, ухоженной, любимой и счастливой.

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Именно поэтому мы с моей командой сегодня навестили Александровскую клиническую больницу и подарили платья женскому медицинскому персоналу в знак благодарности", – написал в посте Андре Тан.

Это не первый случай, когда деятели мира моды помогают в борьбе с коронавирусом. Ранее известный дизайнер Ральф Лорен выделил 10 млн долларов на борьбу с COVID-19. Мы также писали, что Мадонна пожертвовала миллион долларов на изобретение вакцины против коронавируса.

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