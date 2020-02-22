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"Вы стоите на этой сцене не просто так": Тина Кароль о выступлении KRUTЬ на Нацотборе-2020

Бандуристка получила похвалу от всех жюри конкурса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:51

В субботу, 22 февраля, стартовал финал Национального отбора на "Евровидение-2020", в результате которого станет известно имя артиста, который будет представлять Украину на песенном конкурсе в Роттердаме. Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут онлайн-трансляцию шоу.

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Первой на сцену финала вышла фаворитка первого Национального отбора Марина Круть. В чувственной композиции "99" бандуристка спела о том, что каждый из нас может упасть, но в то же время имеет 99 причин для продолжения своего пути. На этот раз KRUTЬ немного изменила свой сценический образ с предыдущего выступления, но снова предпочла белый наряд. Все судьи – Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов – сошлись во мнении, что Марина выступила достойно.

"Вижу искреннюю Украину. Вижу музыканта... Вы написали песню и вселили в нее молодое украинское чувство добра. У вас нет темной души. Вы искренняя. У меня есть чувство, что вы еще сделаете что-то великое для Украины, не просто так вы тут стоите", – прокомментировала Тина Кароль.

Самый требовательный судья шоу Андрей Данилко также отметил, что у KRUTЬ атмосферная песня, а выступление ему пришлось по душе.

"Самая атмосферная песня. Так, как у меня нет в этом году явного фаворита, вы мне нравитесь. Хотя и не все было идеальным. У вас нет заимствования. Это было очень хорошо", – добавил Андрей Данилко.

Напомним, в 2020 году "Евровидение" будет проходить 12-14-16 мая в Роттердаме, Нидерланды. А пока букмекеры делают ставки на победителя международного конкурса. Украина резко потеряла позиции – смотрите турнирную таблицу.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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