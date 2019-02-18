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Вячеслав Кириленко: Гастролирующие в РФ артисты не должны представлять Украину на "Евровидении 2019"

Вице-премьер-министр Украины считает, что лучше никому не ехать на "Евровидение", нежели артистам, которые гастролируют в России

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:46
MARUV
MARUV
Фото: YouTube

На прошлой неделе Юлия Юрина, участница группы YUKO, вошедшей в финал Нацотбора на "Евровидение 2019", объяснила, почему является гражданкой РФ. А сегодня вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко резко высказался об артистах, которые мечтают представить страну на песенном конкурсе, при этом гастролируя в России.

Так, Кириленко считает, что лучше вообще никому не представлять Украину на "Евровидении", нежели артистам, не имеющим четкой гражданской позиции. Соответствующий твит появился на странице политика в соцсети: "Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!".

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Тем временем артисты активно готовятся к финалу Нацотбора на "Евровидение 2019", который состоится в эту субботу. 23 февраля определится победитель Нацотбора, он же представитель Украины на "Евровидении 2019".

К слову, появились новые прогнозы букмекеров относительно турнирной таблицы "Евровидения 2019". Украина стремительно теряет позиции.

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