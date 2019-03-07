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Вячеслав Узелков рассказал всю правду о разводе с Мариной Боржемской-Узелковой

Вячеслав раскрыл свою версию всего, что произошло

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Вячеслав Узелков Фото:instagram.com/uzelkoff_official
Вячеслав Узелков
Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Три недели назад телеведущая и фитнес-тренер Марина Боржемськая впервые для программы "Зірковий шлях" прокомментировала детали своего бракоразводного процесса. Тогда журналисты канала "Украина" пыталась связаться и с самим Вячеславом Узелковым, чтобы услышать и его версию развода. Знаменитый боксер отказался от любых комментариев. На этот раз он согласился дать интервью программе "Зірковий шлях" и рассказать свою версию того, что произошло между ними с Мариной. Боксер ответил на вопросы о квартире, детях и измене.

Сейчас Вячеслав проживает в квартире, где они жили раньше с Мариной и детьми. Официально пара рассталась еще 16-го октября. И, по словам Марины, после развода она с детьми в старой машине выехала к своим родителям в хрущевку. А Слава остался жить в купленной совместными средствами квартире. Вячеслав пока не предлагает ни продать элитное жилье, ни разменять его, так как хочет, чтобы его дети имели возможность жить в собственном доме.

Вячеслав Узелков с дочерью Оливией
Вячеслав Узелков с дочерью Оливией
Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Действительно, мужчина не отрицает того факта, что не собирается разменивать общую квартиру. Правда, открывает и другие интересные факты. Он отметил, что все они, включая детей – прописаны в этой квартире. "В первую очередь эта квартира оформлена на Марину. На Марину оформлены были две машины, на Марину оформлен участок, все на Марину оформлено", – говорит Вячеслав.

Мужчина даже продемонстрировал документ, подтверждающий факт собственности экс-жены на жилье, в котором сейчас живет Узелков в полном одиночестве. По общению с бывшей женой и их общими детьми, Вячеслав добавляет: "Я видел ваше интервью и там Марина сказала: "Я со Славой буду говорить всегда, корда он захочет. Пусть он ко мне приходит и поговорим".

Марина Узелкова
Марина Узелкова
Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Вячеслав при съемочной группе с обеих телефонов пытается дозвониться до Марины, но она не берет трубку. Заблокирован Узелков и в социальных сетях бывшей жены. Мужчина утверждает, что неоднократно пытался приехать и в школу, в которой учится их сын Роберт, чтобы провести время с мальчиком после учебы.
"А Роберт не хочет идти со мной. Почему? Я не могу дать ответ. А почему он не хочет идти? Потому оттуда кто-то влияет на него. Я не знаю кто".

Оскорбляет мужчину и тот факт, что Марина просит другого, чужого для их семьи мужчины, забирать их сына из школы: "Я не могу знать, что это за человек. Но знаю, что есть он. Есть мужчина, который забирает моего сына. И он с ним играет еще. Понимаете? То есть, когда я прошу Роберта ответить на вопрос, почему он не со мной, а с кем-то, он говорит: "Ну, папочка, ну мама сказала".

Вячеслав Узелков с сыном Робертом
Вячеслав Узелков с сыном Робертом
Фото: instagram.com/uzelkoff_official

В последний раз Вячеслав виделся с детьми 1 января 2019. С тех пор, по его словам, Марина и дети избегают живого общения сним. Вячеслав постоянно отправляет им подарки и помогает материально. Признается, что сейчас – это единственный способ хоть как-то быть причастным к жизни своих детей, которых он любит больше всего! В своем интервью Марина объясняла, что просто заботится о детях. Ведь, по ее словам, Вячеслав часто был слишком резким в своих высказываниях.

Сам спортсмен факта ссор и недоразумений не отрицает. Признается – виноват! И наконец озвучивает свою версию развода с любимой: "Знаете я мужчина, я ее муж, и где-то был такой момент, что я ее приревновал. То есть это банальная ревность. И моя ревность привела к тому, что мы расстались.

На вопрос были ли это просто скандалы, или доходило до чего-то более серьезного Вячеслав ответил: "Нет, это бессмысленно. Вы пытаетесь думать, что я .. нет, это бессмысленно. Это только тон. Потому что, во-первых, когда любишь женщину, я не могу себе позволить поднять руку на женщину. Это в первую очередь. А во-вторых я ее люблю. Не могу даже себе представить этот кошмар. Но как Марина говорит, словом можно обидеть больше, чем кулаками".

По просьбе Марины, вспыльчивый Вячеслав даже ходил к психологу. И видимо, это не вернуло гармонию в отношения, и женщина подала на развод, о котором Узелков узнал не лично, а получив повестку в суд. Это при том, что пара жила в одной квартире в разных комнатах".

"Я узнал о разводе, сидя в комнате. Ко мне пришла повестка из суда".

Своя версия у боксера и об инсульте, который разбил его в 2012 году. В предыдущем интервью, бывшая жена рассказала, что выходила недееспособного мужа и вынуждена была зарабатывать большие деньги на его лечение.

Марина Узелкова
Марина Узелкова
Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Сам Узелков факт инсульта не отрицает, но опровергает версию экс-жены: "Я не был прикованным к постели ни одного дня. Я не был недееспособным. Деньги. Я не знаю, зачем она это сказала, что она зарабатывала с утра до ночи .. Я был состоятельный, я не лежал в больнице. Мы не тратили деньги на лечение инсульта, потому что мы не знали, что был инсульт. То есть инсульта, как такового, не было. Мы узнали через три года". Вячеслав убежден, что Марина манипулирует фактами, потому что обижена на него. А сам он, несмотря ни на что, до сих пор не теряет надежды вернуть семью. 

На вопрос о том, изменял он Марине, Вячеслав ответил: "Нет. И это 100 процентов, потому что ... Мы 22 года с ней были вместе. Она одна. И я этим гордился. Постоянно говорил, что одна женщина, с которой был, есть и буду. Это сердце занято. Сюда больше никто не зайдет. Потому что здесь есть Роберт, есть Оливия, а большая треть – это Марина". Журналисты также спросили Вячеслава "Сколько времени вы готовы ждать возвращения Марины?", на что получили ответ: "Пока не умру. Я буду ждать, пока не умру".

Напомним, что информация о разладе в семье Марины и Вячеслава Узелковых появилась в СМИ в начале декабря 2018 года.

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